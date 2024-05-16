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Emekliye refah payı ne kadar olacak? A Haber canlı yayınında rakam verdi

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 16.05.2024 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
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Emekliye refah payı ne kadar olacak? A Haber canlı yayınında rakam verdi

Emekliye refah payı ne zaman açıklanacak? Refah payı ile birlikte zam yüzde kaç olacak? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Milyonların gözü temmuz zammına çevrildi. Emekliye refah payının ne kadar olacağı merak ediliyor. Refah payı ile birlikte zam oranı ne olacak? Asgari ücrete ara zam olacak mı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Emekliye refah payı ne kadar olacak? A Haber canlı yayınında rakam verdi

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

Bu yıl asgari ücrete bir ara zam yapılmayacağı kararı alındı. Ama şurada iki ay var. Toplanırsa haziran ayında toplanması lazım hatta bir ay var. Ne olur bir ayda bilemem. Ama şu anda öyle bir düşüncemiz yok denildi.

Emekliye refah payı ne kadar olacak? A Haber canlı yayınında rakam verdi

ZAM ORANI NE OLACAK?

Emeklilere ve memurlara yapılacak temmuz artışı ile ilgili tahminlerimizi yüzde 25-30 bandında bir aylık enflasyonun çıkması bu da SSK, Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25-30 civarında enflasyon artışı memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 20-25 bandında bir toplu sözleşme ve enflasyon artışı öngörülüyor.

Emekliye refah payı ne kadar olacak? A Haber canlı yayınında rakam verdi

Refah payı uzun zamandır uygulanıyor zaten. Yüzde 49 verildi ocak ayında.


Şimdi de yüzde 25-30 bandında bir 6 aylık enflasyonla yüzde 80-85 civarında bir kümülatif artış olacak. Yıllıktan bahsediyorum.

Emekliye refah payı ne kadar olacak? A Haber canlı yayınında rakam verdi

REFAH PAYI NE KADAR OLACAK?

10-15 puanlık bir refah payı ben de bekliyorum. Temmuzun 3'ünde enflasyon açıklandıktan sonra zaten hükümet bunu değerlendiriyor. Muhtemelen 10-15 puanlık refah payı bekliyorum.

Emekliye refah payı ne kadar olacak? A Haber canlı yayınında rakam verdi

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