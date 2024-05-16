Emekliye refah payı ne kadar olacak? A Haber canlı yayınında rakam verdi

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

Bu yıl asgari ücrete bir ara zam yapılmayacağı kararı alındı. Ama şurada iki ay var. Toplanırsa haziran ayında toplanması lazım hatta bir ay var. Ne olur bir ayda bilemem. Ama şu anda öyle bir düşüncemiz yok denildi.