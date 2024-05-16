16 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Deprem bölgesindekiler dikkat! Yapılandırma başvuruları Aralık ayına kadar uzatıldı

Deprem bölgesindekiler dikkat! Yapılandırma başvuruları Aralık ayına kadar uzatıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 16.05.2024 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
ABONE OL
Deprem bölgesindekiler dikkat! Yapılandırma başvuruları Aralık ayına kadar uzatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren haberi Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu. Mücbir sebep hali uzatılan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için verilen süre uzatıldı ve yapılandırma başvuruları 2 Aralık 2024'e kadar yapılabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ÖDEME SÜRELERİ YENİDEN BELİRLENDİ

Tebliğle, bu il ve ilçelerdeki uygulanan mücbir sebep halinin 31 Ağustos 2024'e kadar uzatılmasının ardından, yeniden yapılandırma düzenlemesinden yararlanmak üzere yapılacak başvuru ve taksit ödeme süreleri yeniden belirlendi.

ARALIK AYINA KADAR UZATILDI

Buna göre, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yeniden yapılandırma düzenlemesinden yararlanmak için 2 Aralık 2024'e kadar başvuru yapılabilecek.

BEYAN VE BİLDİRİM YAPMAYI UNUTMAYIN

Yapılandırılan tutarın birinci taksitinin 31 Aralık 2024'e, ikinci taksitin 31 Ocak 2025'e, diğer taksitlerin ise takip eden aylarda ödenmesi gerekecek. Söz konusu mükelleflerin, matrah ve vergi artırımından yararlanmak istemeleri halinde de yine 2 Aralık 2024'e kadar beyan veya bildirimde bulunması önem taşıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA