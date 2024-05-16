Deprem bölgesindekiler dikkat! Yapılandırma başvuruları Aralık ayına kadar uzatıldı

BEYAN VE BİLDİRİM YAPMAYI UNUTMAYIN

Yapılandırılan tutarın birinci taksitinin 31 Aralık 2024'e, ikinci taksitin 31 Ocak 2025'e, diğer taksitlerin ise takip eden aylarda ödenmesi gerekecek. Söz konusu mükelleflerin, matrah ve vergi artırımından yararlanmak istemeleri halinde de yine 2 Aralık 2024'e kadar beyan veya bildirimde bulunması önem taşıyor.