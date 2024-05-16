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ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 16.05.2024
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ABD’nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 2 milyon 500 bin varil azaldı. ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 226 bin varil azalarak 6 milyon 744 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük ortalama 333 bin varil azalarak 4 milyon 135 bin varil oldu.

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