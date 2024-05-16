Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretlerine zam! Avrasya Tüneli'nde yeni tarifeler ne kadar oldu? 16 Mayıs 2024
Köprü ve otoyollara geçtiğimiz günlerde yapılan zamların ardından bugün de Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretlerinde düzenlemeye gidildi. Yüzde 40'lık artış uygulanan tarifeler sonrası otomobillerin tünelden geçiş ücreti 80 TL'den 112 TL'ye yükseldi.
Köprü ve otoyollara geçtiğimiz gün zam yapıldı. Buna göre İstanbul'da 15 Temmuz ve FSM köprülerinde otomobiller için tek yön geçiş 24 lira oldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden ise geçiş ücreti 35 TL'den 49 TL'ye, Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti 290 TL'den 399 TL'ye çıktı.
AVRASYA TÜNELİ'NE YÜZDE 40 ZAM
Yapılan değişikliğin ardından bugün, araç sürücülerini üzecek bir gelişme daha yaşandı. Avrasya Tüneli'nden geçiş ücretine yüzde 40 zam yapıldı.
OTOMOBİLLER İÇİN 112 TL'YE ÇIKTI
Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri, gündüz tarifesinde otomobiller için 80 TL'den 112 TL'ye çıktı. Minibüsler için ise geçiş fiyatı 120 TL'den 168 TL'ye yükseldi.
MİNİBÜSLERDE 168 TL, MOTOSİKLETTE İSE 41,7 LİRA
Son olarak motosikletler için de geçiş fiyatı 31,20 TL'den 41,7 TL'ye çıktı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EFT havale FAST yapan herkesi ilgilendiriyor! IBAN işlemlerinde yeni dönem: Artık daha basit
- Bu bilgileri başka yerde bulamazsınız! Hangi çiçek hangi burcu temsil ediyor?
- 1995 1999 2005 2008 SGK girişiyle erken emeklilik kılavuzu geldi! Kadın-erkek prim, gün hesabı...
- Ek ders ücretleri zamlandı mı, ne kadar zam gelecek? 2024 Öğretmenlere ek gösterge artışı ne oldu?
- Emekliye 3.000+10.250 TL’lik kallavi ödeme! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına şahane takvim çıktı: 25 26 28 29 30 31 Mayıs’a kadar…
- Fenerbahçe 2024 başkanlık seçimi hangi tarihte, ne zaman gerçekleşecek? Fenerbahçe başkan adayları kimler oldu?
- Osmanlı'dan tarihi zafer! Ordu kolunu dahi kıpırdatmadan bir anda...
- GS FB derbi bileti bilgileri 2024 | Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Maç bileti satışa çıktı mı?
- Beşiktaş’ın kasası doldu taşacak! Rekor kırıp gidiyor: Güle güle…
- 6'nın üzerinde deprem gerçekleşebilir! Uzman isim peş peşe sıraladı: 2 farklı senaryo... Peki ne zaman ve hangi büyüklükte olacak?
- 48 49 50 51 yaş nokta atışı kaptı: 5750 5525 5000 güne SGK erken emeklilik takvimi yapıldı!
- Liste yayımlandı! Emekliye 2+1'lik temmuz zammı oluştu: SGK-SSK, Bağ-Kur'luya kalem kalem hesaplandı! Taban maaş 10 bin alanlar...