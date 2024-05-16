Avrasya Tüneli’nin geçiş ücretlerine zam! Avrasya Tüneli’nde yeni tarifeler ne kadar oldu? 16 Mayıs 2024

AVRASYA TÜNELİ'NE YÜZDE 40 ZAM

Yapılan değişikliğin ardından bugün, araç sürücülerini üzecek bir gelişme daha yaşandı. Avrasya Tüneli'nden geçiş ücretine yüzde 40 zam yapıldı.

OTOMOBİLLER İÇİN 112 TL'YE ÇIKTI

Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri, gündüz tarifesinde otomobiller için 80 TL'den 112 TL'ye çıktı. Minibüsler için ise geçiş fiyatı 120 TL'den 168 TL'ye yükseldi.

MİNİBÜSLERDE 168 TL, MOTOSİKLETTE İSE 41,7 LİRA

Son olarak motosikletler için de geçiş fiyatı 31,20 TL'den 41,7 TL'ye çıktı.