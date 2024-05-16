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Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretlerine zam! Avrasya Tüneli'nde yeni tarifeler ne kadar oldu? 16 Mayıs 2024

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2024
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Avrasya Tüneli’nin geçiş ücretlerine zam! Avrasya Tüneli’nde yeni tarifeler ne kadar oldu? 16 Mayıs 2024

Köprü ve otoyollara geçtiğimiz günlerde yapılan zamların ardından bugün de Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretlerinde düzenlemeye gidildi. Yüzde 40'lık artış uygulanan tarifeler sonrası otomobillerin tünelden geçiş ücreti 80 TL'den 112 TL'ye yükseldi.

Köprü ve otoyollara geçtiğimiz gün zam yapıldı. Buna göre İstanbul'da 15 Temmuz ve FSM köprülerinde otomobiller için tek yön geçiş 24 lira oldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden ise geçiş ücreti 35 TL'den 49 TL'ye, Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti 290 TL'den 399 TL'ye çıktı.

AVRASYA TÜNELİ'NE YÜZDE 40 ZAM
Yapılan değişikliğin ardından bugün, araç sürücülerini üzecek bir gelişme daha yaşandı. Avrasya Tüneli'nden geçiş ücretine yüzde 40 zam yapıldı.

OTOMOBİLLER İÇİN 112 TL'YE ÇIKTI
Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri, gündüz tarifesinde otomobiller için 80 TL'den 112 TL'ye çıktı. Minibüsler için ise geçiş fiyatı 120 TL'den 168 TL'ye yükseldi.

MİNİBÜSLERDE 168 TL, MOTOSİKLETTE İSE 41,7 LİRA
Son olarak motosikletler için de geçiş fiyatı 31,20 TL'den 41,7 TL'ye çıktı.

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zamOtoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam OTOYOL VE KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİNE ZAM

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