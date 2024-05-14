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Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM geçiş ücreti 24 liraya yükseldi

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
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Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM geçiş ücreti 24 liraya yükseldi

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine bu gece yarısından geçerli olmak üzere zam yapıldı. Buna göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü'nden geçiş ücreti 24 lira olurken, Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti 399 TL oldu. İşte detaylar...

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE FSM

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

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