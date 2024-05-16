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Son dakika | Merkez Bankası'nın rezervleri 134,4 milyar dolar oldu

Giriş Tarihi: 16.05.2024 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
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Son dakika | Merkez Bankası’nın rezervleri 134,4 milyar dolar oldu

Son dakika haberi... Merkez Bankası'nın rezervleri 134,4 milyar dolara yükseldi.

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