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"Oosterdam", Alanya Limanı'na demirledi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 16.05.2024
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Oosterdam, Alanya Limanı’na demirledi

Hollanda bayraklı "Oosterdam" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. "Oosterdam", akşam saatlerinde Limasol'a hareket edecek.

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