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Türkiye ile Yunanistan arasında 10 milyar dolarlık ticaret hedefi

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024
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Türkiye ile Yunanistan arasında 10 milyar dolarlık ticaret hedefi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye'ye yapacağı ziyaretin iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri de artırması bekleniyor. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticaret hacminde 10 milyar dolar hedefleniyor.

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