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TESK'ten paketli ürünlere gramaj standardı talebi

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024
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TESK’ten paketli ürünlere gramaj standardı talebi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son dönemde artan gramaj hilelerine önlem alınması gerektiğini belirtti. Palandöken, özellikle gıda, temizlik ve hijyen gibi ürünlerde tüm markaların uyacağı gramaj standardı oluşturulması gerektiğini ifade etti.

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