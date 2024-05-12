Türkiye’de kaç emekliye kaç çalışan düşüyor? O istatistik belli oldu





"KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA ÇALINAN TORUNLARIMIZIN GELECEĞİ"

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevcut çalışan ve emekli sayılarının SGK'nin aktüeryal dengesindeki olumsuz tabloyu gözler önüne serdiğini söyledi.



Sağlıklı işleyen bir sosyal güvenlik sistemi için Türkiye'de sigortalı çalışan sayısının artırılması gerektiğini vurgulayan Ergün, şöyle konuştu: "Uluslararası standartlara göre sosyal güvenlik sisteminde 4 çalışana karşı 1 emekli olması gerekiyor, bizde staj ve çıraklar düşüldüğünde 1 emekliye 1,5 çalışan düşüyor. Olumsuz bu tabloyu tersine çevirmek için istihdamı artırmamız ve kayıt dışıyla etkin mücadele etmemiz gerekiyor. Bilhassa özel sektörün istihdam ettiği ve kayıt altına almadığı göçmen ve sığınmacıların kayıt dışılığı beslediğine de dikkat edilerek, kayıt altına alınmış istihdamın artırılması için yoğun çaba harcanması gerekiyor."

Kayıt dışı istihdamın SGK'ye bildirilmesinin bir vatandaşlık görevi olduğunu belirten Ergün, "Kayıt dışı istihdamla çalınan, bizim geleceğimiz, çocuklarımızın geleceği ve torunlarımızın yarınlarıdır. Toplumun büyük bölümünü şemsiyesi altına alan sosyal güvenlik sistemimize herkes değer verip, sahip çıkması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.