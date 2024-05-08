Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten flaş açıklama: Vergide adaleti güçlendirmek için önemli düzenlemeler yaptık

•Asgari ücreti vergi dışı bıraktık,

•Gelir vergisi tarifesinde en alt dilimdeki vergi oranını düşürdük, en üst dilimdeki vergi oranını yükselttik,

•Kurumlar vergisi oranını artırdık, banka ve finans kurumları için daha yüksek oran belirledik.

Vatandaşlarımızın alım gücünü artırmak için her alanda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.

Programımız şeffaf, öngörülebilir ve kural bazlı politikalara dayalı olup ülkemizin kendi programıdır ve başarı ile uygulanmaktadır.