Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten flaş açıklama: Vergide adaleti güçlendirmek için önemli düzenlemeler yaptık
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda enflasyonu tek haneye düşürmek konusunda önemli adımlar attıklarını belirtirken, vergide adalet konusunda da adımlar atıldığının altını çizdi. Bakan Şimşek "Vatandaşlarımızın alım gücünü artırmak için her alanda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından hükümetin uyguladığı ekonomi programına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Programın temel hedefinin enflasyonu tek haneye düşürmek olduğunu belirten Şimşek, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Enflasyonu tek haneye düşürmeyi programımızın temel hedefi olarak belirledik. Çünkü fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı mümkün değildir.
Bunun yanı sıra vergide adaleti güçlendirmek için önemli düzenlemeler yaptık; örneğin
•Asgari ücreti vergi dışı bıraktık,
•Gelir vergisi tarifesinde en alt dilimdeki vergi oranını düşürdük, en üst dilimdeki vergi oranını yükselttik,
•Kurumlar vergisi oranını artırdık, banka ve finans kurumları için daha yüksek oran belirledik.
Vatandaşlarımızın alım gücünü artırmak için her alanda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.
Programımız şeffaf, öngörülebilir ve kural bazlı politikalara dayalı olup ülkemizin kendi programıdır ve başarı ile uygulanmaktadır.
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