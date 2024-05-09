'Fahri Trafik Müfettişliği'nde değişiklik! Zorunlu olacak...
Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığı, Fahri Trafik Müfettişi olmak isteyen ve olan kişilerle ilgili yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre seçilen kişiler belirli bir eğitim programı çerçevesinde illerinde eğitime tabi tutulacak ve eğitim programlarına katılmayanlara müfettişlik kimliği verilmeyecek.
İçişleri Bakanlığı, Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te güncellemelere gitti.
Buna göre müfettişliğe seçilen kişiler, belirli bir eğitim programı çerçevesinde illerinde eğitime tabi tutulacak, eğitim programlarına katılmayanlara müfettişlik kimliği verilmeyecek.
Müfettişlere görevleri ile ilgili bilgilendirilmeleri amacıyla yılda en az iki defa eğitim ve değerlendirme toplantısı düzenlenecek.
Eğitim ve değerlendirme toplantıları yüz yüze veya uzaktan eğitim yöntemi ile yapılabilecek. Uzaktan eğitim yöntemiyle yapılması halinde eğitim sonunda değerlendirme sınavı yapılacak. Sınavda başarılı olanlar eğitime katılmış sayılacak.
Herhangi bir toplantıya katılmayan müfettişlerin tutanak düzenleme yetkileri katılacakları ilk toplantıya kadar askıya alınacak.
HER KURAL İHLALİNE CEZA YAZAMAYACAKLAR
Müfettişlerin hangi trafik kural ihlalleri hakkında tutanak düzenleyebilecekleri Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek.
70 YAŞINDAN BÜYÜKLER MÜFETTİŞ OLAMAYACAK
70 yaşından gün alanlar Fahri Trafik Müfettişi olamayacak.
CEZA KESMEYENİN GÖREVİ SONLANDIRILACAK
Bir yıl süreyle trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlemeyen veya trafik güvenliğine katkı sağlamayacak şekilde günlük hayatın olağan akışı dışında tutanak düzenlediği tespit edilen ya da eğitim ve değerlendirme toplantılarına üst üste iki kez katılmayan müfettişlerin görevleri Emniyet Genel Müdürünün teklifi üzerine İçişleri Bakanının onayı ile sonlandırılabilecek.
KİŞİSEL BİLGİLER GİZLİ TUTULACAK
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince fahri trafik müfettişlerine ait kişisel bilgilerin gizliliği esas olacak. İlgili kurum ve kuruluşlar ile diğer yetkililer gizliliğin sağlanmasını teminen fahri trafik müfettişlerine ait kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması konusunda gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.
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