Silivri’deki doğalgazın ilk ateşi yandı! Yeni kuyularda çıkarılan doğalgaz dağıtıma hazır

SONDAJLAR SONUÇ VERDİ

Sinan Furat: Şubat ayında burada sondaj faaliyetlerini sürdürüyorduk. Devam eden çalışmalar neticesinde cumartesi gecesi biz burada ilk gazın ateşini yakmış olduk. Bu sayede gazı arama aşamasından üretim aşamasına getirmiş olduk. Cumartesi gecesinden itibaren tüm ekip olarak oldukça heyecanlıyız ve mutluyuz. Burada 300 milyon metreküplük bir rezerv vardı ve biz bunu artık ekonomiye kazandırmış olduk.