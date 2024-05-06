Silivri'deki doğalgazın ilk ateşi yandı! Yeni kuyularda çıkarılan doğalgaz dağıtıma hazır
Silivri'de çıkarılmaya başlanan doğalgazın ilk ateşi yandı. Yapılan sondajda kuyulardan doğalgaz çıkarılmaya başlandı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan TBNG CEO’su Sinan Furat anlattı.
Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için yaptığı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Cari açığın önemli kısmını oluşturan enerji için yurdun her bir köşesinde arama, sondaj ve çıkarma çalışmaları 7/24 esasına göre çalışılarak sürdürülüyor. Karadeniz ve Trakya'da yürütülen çalışmalar nihai sonuçlara ulaşıyor.
İLK ATEŞ YANDI
Son olarak Silivri'de çıkarılmaya başlanan doğalgazın ilk ateşi yandı. 5 yeni kuyuda 300 milyon metreküp doğalgaz rezervine ulaşıldı. Yapılan sondajda kuyulardan doğalgaz çıkarılmaya başlandı. Rezervin ekonomik büyüklüğü 3 milyar lira civarında. Gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ'ın konuğu olan TBNG CEO'su Sinan Furat anlattı.
SONDAJLAR SONUÇ VERDİ
Sinan Furat: Şubat ayında burada sondaj faaliyetlerini sürdürüyorduk. Devam eden çalışmalar neticesinde cumartesi gecesi biz burada ilk gazın ateşini yakmış olduk. Bu sayede gazı arama aşamasından üretim aşamasına getirmiş olduk. Cumartesi gecesinden itibaren tüm ekip olarak oldukça heyecanlıyız ve mutluyuz. Burada 300 milyon metreküplük bir rezerv vardı ve biz bunu artık ekonomiye kazandırmış olduk.
3 KUYU DAHA AÇILACAK
Biz burada ilk kuyuyu açtık ve gaza ulaştık, bunun dışında 3 kuyu daha açılacak. Bu rezervin tamamı üretim aşamasına alınacak. Şubat ayından beri bunun için çalışıyorduk bunu gerçekleştirmiş olmanın mutlu gururunu yaşıyoruz. Ülkemiz ve milletimiz açısından böyle güzel işlere aracı olmak ülkemize faydalı olmak bizlere ayrıca gurur veriyor.
TPAO ÖNCÜ! TEKİRDAĞ'DA DA İLK ATEŞ YANACAK
Bizler şu anda İstanbul, Silivri Değirmen Köy civarında bulunuyoruz. Bu gaz İstanbul'un sınırları içerisinde üretilecek. Artık İstanbul'dan doğalgaz çıktı. Burada bizim komşumuz olan TPAO üretim aşamasına zaten geçmişti. TPAO'nun öncü olması bizleri bu alanda ayrıca cesaretlendiriyor. Bu bölge dışında Tekirdağ'da sondaj faaliyetleri devam ediyor. Orada 2024 yılı için 4 kuyu daha planlamıştık. 2 kuyunun sondaj aşaması bitti. 3. kuyu için çalışmalar devam ediyor. Temmuz ayında da orada ilk ateşi yakacağız.
TPAO ÖNCÜ!
Aslında her bir kuyunun üretime geçmesi yanan her bir ateş ülkemiz ve insanlarımız için artık bu alanda Türkiye'nin belli bir seviyeye geldiğini gösteriyor. Enerji alanında bizim kendi enerjimizi üretiyor olduğumuzu gösteriyor. Bizim bu konuda önümüz açan TPAO'dur. Karadeniz'de üretilen doğalgaz özel sektörde faaliyet gösteren firmaları bu alana daha fazla çekiyor.
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