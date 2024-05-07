Deprem bölgesinde eleman sıkıntısı! 200 kişilik ilan verdi 7 işçi alabildi

SERVİS GÜZERGÂHLARI UZADI

15 yıl önce memleketleri Malatya'da üretim tesisi kurduklarını söyleyen Özak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Urfi Akbalık, "Şehrimizdeki bütün üretim tesisleri eleman arıyor. Halen fabrikamızda 850 kişi çalışıyor. Yeni yaptığımız hat yatırımlarıyla bu sayıyı 1.200 kişiye çıkarmamız lazım ancak bunu nasıl yapacağız diye kara kara düşünüyoruz. Hatta bu yatırımı yapmakla doğru yapıp yapmadığımızı bile sorgulamaya başladık. Çünkü sorun çok ciddi boyutlarda" diye konuştu. Çalışan bulmak için servis güzergâhlarının yüzde 35 civarında uzattıkları bilgisini veren Akbalık, şöyle devam etti: "Sendikalı bir işletmeyiz, yetkinlik primi, ikramiye gibi her türlü sosyal hakkı sağlıyoruz. Ancak buna rağmen insanlar çalışmak istemiyor. Örneğin temmuz ayında Malatya'da kayısı hasadı yapılacak. O dönemde işten ayrılmalar ve izin talepleri artıyor. Planlama yapmamız gerçekten çok zor. Bunlar gerçekten işletmeleri çok zorlayan şeyler."