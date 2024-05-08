Benzine ve motorine indirim geliyor (8 Mayıs 2024)! İşte indirim sonrası Motorin (Dizel), Benzin ve LPG fiyatları.

BENZİNE VE MOTORİNE BEKLENEN İNDİRİM GELDİ!

Bugün itibarıyla, motorin ve benzin fiyatlarında indirim yapıldı. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara paralel olarak, akaryakıt fiyatları da aşağı yönlü hareket etti. Gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1,37 TL, motorine ise 1,24 TL indirim yapıldı.

Benzinde ve Mazotta Tek Fiyat Dönemi Başlıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt istasyonlarında benzine ve mazota yönelik önemli bir düzenlemeye imza attı. Yapılan yeni düzenleme ile akaryakıt istasyonlarında, farklılaştırılmış ürünler dahi olsa aynı tür yakıtlar arasında fiyat farkı uygulanmayacak. Bu karar 15 Mayıs'tan itibaren tüm Türkiye genelinde yürürlüğe girecek. Karar, özellikle tüketicilerin faydasına olacak şekilde tasarlandı ve akaryakıt istasyonları arasında fiyat rekabetini minimize etmeyi amaçlıyor.