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Benzine ve motorine indirim geliyor (8 Mayıs 2024)! İşte indirim sonrası Motorin (Dizel), Benzin ve LPG fiyatları.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
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Benzine ve motorine indirim geliyor 8 Mayıs 2024! İşte indirim sonrası Motorin Dizel, Benzin ve LPG fiyatları.

Benzin ve motorin gibi akaryakıt fiyatları, araç sahiplerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. 15 Mayıs'ta başlayacak tek fiyat dönemi öncesinde, bugün itibarıyla göze çarpan bir indirim gerçekleşti. Benzin litre fiyatı 1,37 TL, motorin (mazot) litre fiyatları ise 1,24 TL düşüş yaşadı.

Brent petrolün zirveden gerilemesi ve dolar/tl kurunun düşmesi, akaryakıt fiyatlarında olumlu bir etki yarattı. Bu gelişmelerin ardından hem benzine hem de motorine indirim yapılmaya başlandı. İşte benzine ve motorine gelen indirim sonrası güncel Motorin (Dizel), Benzin ve LPG fiyatları….

BENZİNE VE MOTORİNE BEKLENEN İNDİRİM GELDİ!

Bugün itibarıyla, motorin ve benzin fiyatlarında indirim yapıldı. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara paralel olarak, akaryakıt fiyatları da aşağı yönlü hareket etti. Gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1,37 TL, motorine ise 1,24 TL indirim yapıldı.

Benzinde ve Mazotta Tek Fiyat Dönemi Başlıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt istasyonlarında benzine ve mazota yönelik önemli bir düzenlemeye imza attı. Yapılan yeni düzenleme ile akaryakıt istasyonlarında, farklılaştırılmış ürünler dahi olsa aynı tür yakıtlar arasında fiyat farkı uygulanmayacak. Bu karar 15 Mayıs'tan itibaren tüm Türkiye genelinde yürürlüğe girecek. Karar, özellikle tüketicilerin faydasına olacak şekilde tasarlandı ve akaryakıt istasyonları arasında fiyat rekabetini minimize etmeyi amaçlıyor.

Petrol Fiyatlarındaki Düşüş Sürüyor

Uluslararası petrol piyasalarında fiyatlar, ABD stoklarının beklenenden az düşmesi ve Orta Doğu'daki süregelen gerilimler nedeniyle düşüş eğilimini koruyor. Brent petrolün varil fiyatı, 13 Mart'tan bu yana gözlemlenen en düşük seviye olan 83 doların altında işlem görmeye devam ediyor. Bu düşüş, global petrol piyasalarında yaşanan volatilitenin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Enerji analistleri, özellikle Orta Doğu'daki politik ve askeri gerilimlerin, petrol fiyatları üzerinde belirleyici bir rol oynadığını belirtiyorlar.

8 MAYIS 2024 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu

Benzin: 42,56 TL
Motorin: 40,10 TL

İstanbul Avrupa

Benzin: 42,65 TL
Motorin: 40,10 TL

Ankara

Benzin: 43,54 TL
Motorin: 41,09 TL

İzmir

Benzin: 43,79 TL
Motorin: 41,34 TL

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