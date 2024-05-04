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En pahalı sigara 70 TL oldu! Sigaraya yeni zam sonrası fiyatlar değişti!

Giriş Tarihi: 04.05.2024
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En pahalı sigara 70 TL oldu! Sigaraya yeni zam sonrası fiyatlar değişti!

Sigaraya 4 Mayıs 2024 itibari ile zam geldi. TBYD Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabı üzerinden yapılan zammı duyurdu. Yeni zamla birlikte en pahalı sigara 70 TL’den satılmaya başladı. İşte yeni sigara zammına ilişkin merak edilen detaylar…

Sigaraya zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigaraya gelen zammı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Bilindiği üzere geçtiğimiz ay birçok sigara grubu zam yapmıştı. Yeni zamla birlikte en pahalı sigara 70 TL bandına yükseldi. İşte detaylar…

EN UCUZ SİGARA 63 TL OLDU!

Yeni zamla birlikte Philip Morris grubunda en pahalı sigara 70 TL'den satılmaya başladı. Piyasadaki en ucuz sigara ise zam sonrası 63 TL'den satılmaya devam ediyor.

TBYD BAŞKANI EROL DÜNDAR AÇIKLADI!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından PM sigara grubunda zam yapıldığını açıkladı. Zamlı sigara fiyatları bugünden (4 Mayıs) itibaren uygulanmaya başlanacak. Dündar paylaşımına, "Sigaraya bir zam daha... Sigaraya zam yağmuru devam ediyor. PM grubuna zam geldi" notunu düştü.

ZAM ÖNCESİ NE KADARDI?

Nisan ayındaki zamla birlikte Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 60 lira; BAT sigara grubunun en pahalı sigarası 72 TL, en ucuzu 56 lira; TT sigara grubunun en pahalı sigarası 62 TL, en ucuzu 50 lira olmuştu.

JTİ sigara grubu ise zammın ardından 1 TL'lik indirime gitmişti. Sigara grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 56 lira olmuştu.

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