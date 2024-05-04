En pahalı sigara 70 TL oldu! Sigaraya yeni zam sonrası fiyatlar değişti!

ZAM ÖNCESİ NE KADARDI?

Nisan ayındaki zamla birlikte Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 60 lira; BAT sigara grubunun en pahalı sigarası 72 TL, en ucuzu 56 lira; TT sigara grubunun en pahalı sigarası 62 TL, en ucuzu 50 lira olmuştu.