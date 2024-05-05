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Aile Destek Merkezleri'nden geçen yıl yaklaşık 140 bin kişi yararlandı

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2024
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Aile Destek Merkezleri’nden geçen yıl yaklaşık 140 bin kişi yararlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayan Aile Destek Merkezlerinden (ADEM), geçtiğimiz yıl yaklaşık 140 bin kişinin yararlandığını açıkladı.

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