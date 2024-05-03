İsrail’le ticari ilişkilerin durdurulmasına iş dünyasından tam destek: Türkiye bu kararla insanlık sınavını verdi





"BU KARAR, TÜRKİYE'NİN DÜNYANIN VİCDANI OLDUĞUNUN DA BİR GÖSTERGESİ OLMUŞTUR"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz da bu kararın insanlığın gereği olduğunu belirterek, insanlık suçu işleyen ülkenin, bunun bedellerinin olacağını anlaması gerektiğini belirtti.



Kopuz, şunları kaydetti: "Gazze'ye kesintisiz ve yeterli bir biçimde insani yardıma izin verilinceye kadar ticaretin tamamen durdurulması Türkiye'nin dünyanın vicdanı olduğunun da bir göstergesi olmuştur. Bizler, Türkiye'nin iş dünyasının temsilcileri olarak insanlığın gereği olan bu kararı bütün kalbimizle destekliyoruz. Masum sivillerin, hasta ihtiyarların, günahsız çocukların hayatlarına kastedildiği bir ortamda ticaret söz konusu olmamalı. Türkiye bu kararla insanlık sınavını vermiş, torunlarımızın yüzüne utançla bakmamızı engellemiştir."

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