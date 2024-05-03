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Merkez Bankası'nın güncel rezervleri belli oldu! 26 Nisan 2024 Merkez Bankası rezervleri ne kadar?

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024
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Merkez Bankası’nın güncel rezervleri belli oldu! 26 Nisan 2024 Merkez Bankası rezervleri ne kadar?

Son dakika haberine göre Merkez Bankası, 26 Nisan haftasına ilişkin para ve banka istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre ilgili haftada rezervler 2 milyar 204 milyon dolar azalarak 124 milyar 80 milyon dolara geriledi.

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