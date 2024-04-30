Kapalıçarşı’da gram altın ne kadar? Altın düşer mi yükselir mi? İslam Memiş A Haber’de tarih verdi: İyi değerlendirmek lazım

BORSADA REKOR

Dolar karşısındaki bütün varlıklarda sert satışlar olduğunu gözlemliyoruz. İçeride bir iyimserlik var. Borsada 10 bin puan seviyesinin üzerine kadar bir yükseliş gördük. Orta ve uzun vadedeki pozitif seyrin korunması etkili oluyor. Ama kısa vadeli bir kar satışı mutlaka gelecektir.