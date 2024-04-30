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Kapalıçarşı'da gram altın ne kadar? Altın düşer mi yükselir mi? İslam Memiş A Haber'de tarih verdi: İyi değerlendirmek lazım

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Giriş Tarihi: 30.04.2024 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
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Kapalıçarşı’da gram altın ne kadar? Altın düşer mi yükselir mi? İslam Memiş A Haber’de tarih verdi: İyi değerlendirmek lazım

Gözler Amerikan Merkez Bankası FED'in yarınki faiz kararında.Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi? Gram altında seyir ne olur? Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.

Gözler ABD Merkez Bankası FED'in yarınki faiz kararına çevrildi. Peki karar altın fiyatlarını nasıl etkiler? Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Kapalıçarşı’da gram altın ne kadar? Altın düşer mi yükselir mi? İslam Memiş A Haber’de tarih verdi: İyi değerlendirmek lazım

YOĞUN HAFTA

Karışık ve yoğun bir haftaya başladık. Küresel piyasaların gözü yarın akşam ABD merkez Bankası FED'in faiz kararında olacak. Cuma günü yine ABD'de tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Yoğun bir para piyasası var bu hafta karşımızda.

Kapalıçarşı’da gram altın ne kadar? Altın düşer mi yükselir mi? İslam Memiş A Haber’de tarih verdi: İyi değerlendirmek lazım

BORSADA REKOR

Dolar karşısındaki bütün varlıklarda sert satışlar olduğunu gözlemliyoruz. İçeride bir iyimserlik var. Borsada 10 bin puan seviyesinin üzerine kadar bir yükseliş gördük. Orta ve uzun vadedeki pozitif seyrin korunması etkili oluyor. Ama kısa vadeli bir kar satışı mutlaka gelecektir.

Kapalıçarşı’da gram altın ne kadar? Altın düşer mi yükselir mi? İslam Memiş A Haber’de tarih verdi: İyi değerlendirmek lazım

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Altın ve gümüş fiyatlarında o beklediğimiz düşüşler gerçekleşmiş oldu. Hatta biraz daha düşüşler derinleşti.

Bugün fiziki altın tarafında Kapalıçarşı'da gram altın 2.400 lira seviyesine kadar geriledi. Şu anda 2.435 lira seviyesinde. Yaklaşık 300 lira gibi bir gerileme yaşandı.

Kapalıçarşı’da gram altın ne kadar? Altın düşer mi yükselir mi? İslam Memiş A Haber’de tarih verdi: İyi değerlendirmek lazım

YATIRIMCILAR İÇİN BİRER FIRSAT

Ons altında da 100 dolarlık bir gerileme yaşandı. Bunların da yatırımcılar için birer fırsat olduğunu düşünüyorum. Çünkü altın fiyatlarının pozitif yönde destekleyen yükselişini destekleyen unsurlar yine masada kalmaya devam ediyor.

Kapalıçarşı’da gram altın ne kadar? Altın düşer mi yükselir mi? İslam Memiş A Haber’de tarih verdi: İyi değerlendirmek lazım

"İYİ DEĞERLENDİRMEK LAZIM"

Altın borcu olanlar, düğün yapacaklar altın fiyatlarının bu düşük seyrinin ben şahsen kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Bu haftayı ve önümüzdeki haftayı iyi değerlendirmek lazım. Tekrar yukarı yönlü hareketler yaşanabilir.

Kapalıçarşı’da gram altın ne kadar? Altın düşer mi yükselir mi? İslam Memiş A Haber’de tarih verdi: İyi değerlendirmek lazım

Bu yıl ile alakalı 3 bin TL, yıl sonunda 3.500 lira beklentimiz halen devam ediyor. 2.600 devamında 3 bin lira seviyesini beklemeyi devam ediyoruz.

Kapalıçarşı’da gram altın ne kadar? Altın düşer mi yükselir mi? İslam Memiş A Haber’de tarih verdi: İyi değerlendirmek lazım

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