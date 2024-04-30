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Mayıs ayında doğal gaza zam geldi mi? BOTAŞ'tan açıklama geldi: Tarifelerde değişiklik yok

Giriş Tarihi: 30.04.2024 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
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Mayıs ayında doğal gaza zam geldi mi? BOTAŞ’tan açıklama geldi: Tarifelerde değişiklik yok

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), mayıs itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gazın ve elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

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