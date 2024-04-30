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Antalya'ya gelen yabancı turist sayısı 2 milyona yaklaştı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024
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Antalya’ya gelen yabancı turist sayısı 2 milyona yaklaştı

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, Antalya'ya gelen yabancı turist sayısının dün itibarıyla 1 milyon 870 bine ulaştığını belirterek, geçen seneye göre yüzde 16'lık bir artış gerçekleştiğini söyledi.

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