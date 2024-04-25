Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Tüm gözler yapılacak açıklamada! Anlık dolar euro ve altın kuru...
Türkiye'de tüm piyasalar bugün Merkez Bankası tarafından açıklanacak faiz kararını bekliyor. Kritik karar Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün yapılacak toplantı sonrası açıklanacakken, uzmanlar flaş tahminlerde bulundu. Peki Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? İşte tahminler...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak.
GÖZLER SAAT 14.00'TE
Piyasaların beklediği karar saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 50 seviyesine yükseltilmişti.
POLİTİKA FAİZİ YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 45
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.
PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ
TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre ise cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 36,96'dan yüzde 38,18'e çıktı.
UZMANLARIN TAHMİNİ NE YÖNDE?
Yabancı uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini sabit bırakacağını tahmin ederken, bankanın politikaları ve cari işlemlerde öngörülen iyileşmeyle liranın ileriki aylarda cazibesinin artabileceğini söyledi.
Natixis Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Ekonomisti Inna Mufteeva, "Mevcut TCMB Başkanı'nın güvenilirliğini ve bağımsızlığını pekiştiren mart ayındaki beklenmedik faiz artırımının ardından bu faiz artışının liraya olumlu etkisini göz önünde bulundurursak TCMB bu kararın bundan sonra Türk ekonomisine nasıl yansıdığını görmek isteyebilir." dedi.
Liranın bir süre istikrara kavuştuğunu, en azından değer kaybı hızının yavaşladığını belirten Mufteeva, dolayısıyla dövizdeki pozitif trendin ileriki aylarda yurt içi fiyatlardan kaynaklanan baskıların bir kısmını hafifletmesinin beklendiğini ifade etti.
Mufteeva, nisan ayına ilişkin enflasyon verileri 3 Mayıs'ta açıklanacağı için fiyat dinamiklerindeki bu iyi eğilimin teyit edilmesini beklemenin mantıklı olabileceğini aktardı.
Öte yandan, iletişim ve ileriye yönelik sözle yönlendirmenin açıkça şahin olabileceğini dile getiren Mufteeva, bu faktörler göz önüne alındığında mevcut durumun devam edeceği ve faizlerin sabit bırakılacağı öngörüsünde bulundu.
"LİRANIN, İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE GÜÇLENMESİNİ BEKLİYORUZ"
Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakacağı öngörüsünde bulundu.
TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın, Washington'da yaptığı açıklamadaki "En büyük önceliğimiz enflasyonla mücadele ve piyasa koşullarına bağlı olarak mümkün olduğu kadar rezerv biriktirmek" ifadelerini anımsatan Drimal, yılın ikinci çeyreğinde liranın cazibesinin artabileceğini kaydetti.
Turizm sezonunun hız kazanmasının ardından cari işlemler hesabındaki mevsimsel iyileşme ve TCMB'nin parasal sıkılaştırmasının etkisiyle de liranın desteklenebileceğini vurgulayan Drimal, "Liranın, ikinci ve üçüncü çeyrekte güçlenmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.
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