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Orman Genel Müdürlüğü 64 geçici işçi alacak! İşte detaylar

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2024
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Orman Genel Müdürlüğü 64 geçici işçi alacak! İşte detaylar

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 64 geçici işçi alımı yapacak. İşçi alım süreciyle ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenecek evrak, sınavların yeri ve tarihi ilgili bölge müdürlüklerinin internet sitesinden ilan edilecek.

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