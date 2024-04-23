Emekliye 2 destek paketi! Fatura indirimi, kira yardımı, alışveriş çeki... İşte detaylar

MAYISTA DESTEK YAĞMURU

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre Çalışma Bakanlığı'nın ilgili bakanlıklar, özel ve kamu kuruluşlarıyla iş birliği içinde hayata geçireceği pek çok destek ilk pakette yer alacak.

Paket kapsamındaki desteklerde yaşanılan bölge göz önünde bulundurulabilecek. Örneğin; büyükşehirlerdeki kira, diğer illerdekilere fatura destekleri verilebilecek. Ayrıca gıda gibi ihtiyaçların karşılanmasına yönelik adımlar atılacak. Bu desteklerde hane gelirine bakılacak. En düşük emekli aylığını alan ve başka geliri olmayanlar desteklenecek. Ayrıca tüm emeklileri kapsayan kampanyalar yapılacak. Pakette beklenen destekler şöyle: