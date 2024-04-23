Emekliye 2 destek paketi! Fatura indirimi, kira yardımı, alışveriş çeki... İşte detaylar
Hükümet emeklilerin yaşamını kolaylaştırıcı yeni destekleri devreye almak için hazırlık yapıyor. Bu kapsamda 2 paket hayata geçirilecek. Hemen hemen her alanda desteklenecek emeklilerin cebi rahatlayacak. Paketlerde fatura indirimi, zincir market ve mağazalarda emeklilere özel indirimler, kira yardımı gibi konular yer alıyor. İşte detaylar...
Emekliler bu yıla yeni gelirlerle başlarken, önümüzdeki dönemde de destekleyici adımlar atılmaya devam edilecek. Bu kapsamda 2 paket hayata geçirilecek. Mayısta açılacak ilk paket ile emeklileri hemen her alanda destekleyecek, cebini rahatlatacak, hayatına dokunacak adımlar atılacak. İkinci paket ile ise temmuzda gelirler artırılacak. Peki bu paketlerde neler var? İşte detayları...
MAYISTA DESTEK YAĞMURU
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre Çalışma Bakanlığı'nın ilgili bakanlıklar, özel ve kamu kuruluşlarıyla iş birliği içinde hayata geçireceği pek çok destek ilk pakette yer alacak.
Paket kapsamındaki desteklerde yaşanılan bölge göz önünde bulundurulabilecek. Örneğin; büyükşehirlerdeki kira, diğer illerdekilere fatura destekleri verilebilecek. Ayrıca gıda gibi ihtiyaçların karşılanmasına yönelik adımlar atılacak. Bu desteklerde hane gelirine bakılacak. En düşük emekli aylığını alan ve başka geliri olmayanlar desteklenecek. Ayrıca tüm emeklileri kapsayan kampanyalar yapılacak. Pakette beklenen destekler şöyle:
- Özellikle en düşük aylığı alan emeklilere bir alışveriş kartı verilmesi planlanıyor. Her ay para yüklenen bu kart ile anlaşmalı marketlerden alışveriş yapılabilecek. Ayrıca zincir marketlerde, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde, giyim mağazalarında, PTT AVM'de, PTT Kargo'da emeklilere özel indirimler de gündemde.
- Başta düşük gelirliler olmak üzere emeklilerin doğal gaz ve elektrik faturalarında indirim yapılması üzerinde çalışılıyor.
- Çalışmalarda emeklilere kira yardımı verilmesinin de masaya yatırıldığı öğrenildi. Evi olmayan düşük gelirli emeklilere yönelik bu destek özellikle büyükşehirlerde yaşayanlar için düşünülüyor.
- Yerel yönetimlerle iş birliği yapılarak su faturasında indirim, ulaşım destekleri, belediye tesislerinde özel imkanlar sağlanması üzerinde duruluyor.
- Emeklilerin telefon ve internet hizmetlerinden daha avantajlı yararlanması için de çalışma yapılıyor. Operatörlerle protokoller yapılarak indirimli tarifeler hayata geçirilecek.
- Şehirler arası seyahatlerde de özel indirimler gündemde. Bu kapsamda uçak, otobüs ve trende iş birlikleri yapılacak.
- Sinema ve tiyatrolarda indirim kampanyaları gerçekleştirilecek.
- Emeklilere kamu sosyal tesislerinde tatil imkanı sunulması, turizm şirketleriyle yapılacak iş birlikleriyle özel indirimler sağlanması üzerinde duruluyor.
TEMMUZDA GELİRLER ARTACAK
İkinci paket ise temmuzda devreye alınacak ve gelirleri artırmaya yönelik olacak. Bu paket ile temmuz zammını destekleyecek adımlar atılacak. SSK ve Bağ- Kur'lulara ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine yüzde 10 artış ve enflasyon farkı yansıtılırken, ek iyileştirmeler kapsamında 3 formül masaya yatırılacak:
- İlk formül refah payı olacak. Temmuzda SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle memur emeklilerinin zam oranı farklı olacak. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahminlerine göre zam oranı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 25.48, memur emeklilerinde yüzde 20.02 beklenirken, refah payıyla bu artışın eşitlenebileceği üzerinde duruluyor.
- Taban aylık ödemesinin artırılması da ele alınacak. Eğer taban aylıkta değişiklik kararı çıkarsa artış için en önemli kriter enflasyon verileri olacak. 6 aylık enflasyon yansıtılırsa TÜFE tahminlerine göre en düşük ödeme 12 bin 548 lirayı bulabilecek. Yıl sonu enflasyon hedefi yansıtılırsa 13 bin 600 liraya ulaşacak.
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