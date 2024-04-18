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Emekliye refah paketi yolda! Emekliye refah paketinde neler var?

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.04.2024 15:46
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli milyonları yakından ilgilendiren refah payı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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Emekliye refah paketinde neler var?
Emekliye refah paketinde neler var?
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