Financial Times’tan THY ve İstanbul Havalimanı analizi! Avrupalı rakipler sollandı

Son 20 yılda havayoluna 150 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirerek, sektörde dünyada söz sahibi haline gelen Türkiye'nin başarısı İngiliz Financial Times Gazetesi'ne de taşındı. İngiliz gazetesi, havacılık sektörünün yükselen yıldızı Türkiye'nin, Avrupalı rakiplerini geride bırakarak Avrupa hava sahasında hakimiyet sağladığına ilişkin çarpıcı bir analiz yayınladı. Analizde Türkiye'nin havacılık altyapısına yaptığı yatırımlar ve filolarını genişletmesiyle Avrupalı rakiplerini geride bıraktığı belirtildi. Avrupa şirketlerinin pazar payını Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus'a kaptırdığını ifade edilen yazıda, "THY, Ryanair ve easyJet'in ardından 3. en yoğun havayolu oldu. İstanbul Havalimanı da geçen yıl uçuş sayıları açısından Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu" verileri paylaşıldı.