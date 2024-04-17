Engelli ve eski hükümlü vatandaşlara destek! Hibe desteği 150 binden 400 bin TL’ye çıkıyor...

HANGİ DESTEKLER NE KADAR ARTIRILDI?

Işıkhan, engelli vatandaşların kendi işini kurmaları için sağlanan kuruluş işlemleri, işletme gideri ve kuruluş (demirbaş) desteği giderlerini kapsayan hibe desteği miktarını, 150 bin TL'den 400 bin TL'ye; eski hükümlü vatandaşların da kendi işlerini kurabilmeleri ve istihdam edilebilmesi için verilen hibe miktarının 110 bin TL'den 300 bin TL'ye yükseltildiğini duyurdu.

İŞTE DETAYLAR

Işıkhan "Yapılan artışlarla birlikte, engelli ve eski hükümlü bireylere yönelik desteklerin etkinliği artırılarak, daha fazla kişinin iş gücüne katılımı ve kendi işini kurma imkânı sağlanmış olacak" dedi.

Kendi İşini Kurmak İsteyen Engelli ve Eski Hükümlü Vatandaşlarımıza Yaklaşık 294 Milyon TL Destek Sağlandı

Engelli vatandaşların kendi işlerini kurmalarını ve istihdam edilmelerini desteklemek amacıyla 2014 yılından bu yana 3 bin 608 projeye 183 milyon 198 bin 277 TL tutarında destek verildiğini açıklayan Bakan Işıkhan, başvuru sürecini kolaylaştırmak ve erişilebilirliği artırmak amacıyla 2021 yılından itibaren hibe başvurularını e-Devlet üzerinden almaya başladıklarını söyledi. Işıkhan, yapılan bu düzenlemelerle daha fazla vatandaşın bu imkânlardan faydalanmasının hedeflendiğini ifade etti. Ayrıca eski hükümlü vatandaşların da kendi işlerini kurmalarını ve istihdam edilmelerini desteklemek amacıyla 2014 yılından bu yana kabul edilen 2 bin 746 proje için 109 milyon 968 bin 815 TL hibe desteği sağlandığını belirtti.