Engelli ve eski hükümlü vatandaşlara destek! Hibe desteği 150 binden 400 bin TL'ye çıkıyor...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı sosyal medya paylaşımında "Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımızın hibe desteklerini 150 bin TL’den 400 bin TL’ye, Eski hükümlü vatandaşlarımıza hibe desteklerini 110 bin TL’den 300 bin TL’ye, Korumalı işyeri projelerinde kuruluş sermayesi desteğini 150 bin TL’den 500 bin TL’ye yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı.
Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik hibe desteklerinde enflasyonun üzerinde artış gerçekleştirildi.
Engelli ve eski hükümlü bireylerin iş gücüne katılımını desteklemek amacıyla yapılan çalışmalarda önemli bir adım atıldığını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın kendi işlerini kurmaları için sunulan hibe desteği miktarını yüzde 170'e yakın bir oranda yükselttiklerini" ifade etti.
HANGİ DESTEKLER NE KADAR ARTIRILDI?
Işıkhan, engelli vatandaşların kendi işini kurmaları için sağlanan kuruluş işlemleri, işletme gideri ve kuruluş (demirbaş) desteği giderlerini kapsayan hibe desteği miktarını, 150 bin TL'den 400 bin TL'ye; eski hükümlü vatandaşların da kendi işlerini kurabilmeleri ve istihdam edilebilmesi için verilen hibe miktarının 110 bin TL'den 300 bin TL'ye yükseltildiğini duyurdu.
İŞTE DETAYLAR
Işıkhan "Yapılan artışlarla birlikte, engelli ve eski hükümlü bireylere yönelik desteklerin etkinliği artırılarak, daha fazla kişinin iş gücüne katılımı ve kendi işini kurma imkânı sağlanmış olacak" dedi.
Kendi İşini Kurmak İsteyen Engelli ve Eski Hükümlü Vatandaşlarımıza Yaklaşık 294 Milyon TL Destek Sağlandı
Engelli vatandaşların kendi işlerini kurmalarını ve istihdam edilmelerini desteklemek amacıyla 2014 yılından bu yana 3 bin 608 projeye 183 milyon 198 bin 277 TL tutarında destek verildiğini açıklayan Bakan Işıkhan, başvuru sürecini kolaylaştırmak ve erişilebilirliği artırmak amacıyla 2021 yılından itibaren hibe başvurularını e-Devlet üzerinden almaya başladıklarını söyledi. Işıkhan, yapılan bu düzenlemelerle daha fazla vatandaşın bu imkânlardan faydalanmasının hedeflendiğini ifade etti. Ayrıca eski hükümlü vatandaşların da kendi işlerini kurmalarını ve istihdam edilmelerini desteklemek amacıyla 2014 yılından bu yana kabul edilen 2 bin 746 proje için 109 milyon 968 bin 815 TL hibe desteği sağlandığını belirtti.
Bakan Işıkhan, "İş gücü piyasasında istihdam noktasında zorluk yaşayan engelli ve eski hükümlü bireylerin kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlamak amacıyla kendi işlerini kurarak üretime katkıda bulunabilmeleri için önemli politikaların başında gelen 'kendi işini kurma hibe desteği' uygulamamızı bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da etkin bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.
ENGELLİLERİN İSTİHDAMI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Engellilerin istihdamı için yapılan çalışmalara değinen Bakan Işıkhan, Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden İdari Para Cezası Olarak Tahsil Edilen Tutarları Kullanmaya Yetkili Komisyon'un aldığı kararlar doğrultusunda 2014 yılından itibaren mesleki eğitim ve rehabilitasyon, işe ve iş yerine uyum projeleri, destek teknolojileri ve korumalı işyeri projeleri için toplamda 92.7 milyon TL destek sağlandığını belirtti.
BAKAN IŞIKHAN, DESTEKLERİN DEVAM EDECEĞİNİ MÜJDELEDİ
Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden tahsil edilen idari para cezaları kapsamında 2014 yılından bugüne kadar toplamda 7 bin 238 proje için 385 milyon 897 bin 77 TL destek sağlandığını açıklayan Bakan Işıkhan, dezavantajlı gruplara yönelik desteklerin artarak devam edeceğini belirterek bugün başlayan yeni başvuruların 7 Haziran'a kadar yapılabileceğini söyledi.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI: 500 BİN LİRAYA KADAR DESTEK
Bakan Işıkhan verilecek destekleri sosyal medya üzerinden de paylaştı.
Işıkhan şu ifadeleri kullandı:
"İŞKUR aracılığıyla engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımıza yönelik desteklerimizi artırıyor, kendi işlerini kurarak üretime katkıda bulunabilmelerini sağlıyoruz.
Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımızın hibe desteklerini 150 bin TL'den 400 bin TL'ye,
Eski hükümlü vatandaşlarımıza hibe desteklerini 110 bin TL'den 300 bin TL'ye,
Korumalı işyeri projelerinde kuruluş sermayesi desteğini 150 bin TL'den 500 bin TL'ye yükseltiyoruz."
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