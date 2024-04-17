İhracatta yeni kara harekatı başlıyor! 10 yıldır bekleniyordu! Türkiye için en stratejik ikinci kapı
İhracata büyük katkı sunan sınır kapılarına bir yenisi daha ekleniyor. Irak'la ihracatımıza ivme katacak olan Ovaköy Sınır Kapısı ile Türkiye'den Basra'ya iki gün içinde ulaşılacak.
Habur'dan sonra en stratejik ve Irak'a direkt olarak geçişi sağlayacak olan Ovaköy Sınır Kapısı'nın açılışı için geri sayım başladı. Türkiye'nin ihracatına büyük katkı sunacak olan kapının açılışı aynı zamanda İpek Yolu için bir milat olarak kabul ediliyor.
Öte yandan Ovaköy'ün açılmasıyla birlikte başta Musul ve Kerkük olmak üzere Türkmen vatandaşların yaşadığı bölgelerle direkt bir ulaşım kanalı açılmış olacak.
Türkiye ve Irak yönetiminin öncülüğünde Dohuk ile Şırnak Valilikleri arasında 2014'te imzalanan protokolle faaliyete geçmesi kararlaştırılan Ovaköy'ün açılması için Irak Merkezi Hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında (IKBY) 6 yıldır imzalanması beklenen mutabakat ABD'nin baskıları sonucu hayata geçmiyordu.
Sabah'ın edindiği bilgilere göre, karşılıklı atılacak adımlarla kapının açılmasına yönelik işlemlerde sona gelindi.
2 GÜNE DÜŞECEK
Projenin hayata geçmesiyle hem Türkiye hem de Irak için ticari anlamda en hızlı ve ekonomik yol açılmış olacak. Karayolu ile ülkenin en güneyine, Basra'ya kadar inme imkânı doğacak.
Gemiyle 20 gün süren yol, karayoluyla 1.5-2 güne kadar düşecek. Kalkınma Yolu Projesi olarak adlandırılan güzergâh, 1.200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ile Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'na bağlayacak olması nedeniyle de büyük önem taşıyor.
Yeni İpek Yolu olarak tanımlanan proje, Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölge için ortak fayda üretecek.
Bu yol, Basra Körfezi'nden başlayarak Divaniye, Necef, Kerbela, Bağdat ve Musul gibi Irak kentlerini Türkiye'ye, oradan da Avrupa'ya bağlayacak.
Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'yı da Bağdat üstünden Basra Körfezi'ne bağlayan hat sayesinde küresel ticaretten yüzde 12 pay alan Süveyş Kanalı mecburiyet olmaktan çıkarabilecek tek rotalardan biri olarak görülüyor.
Türkiye'de 30 kara, 8 demiryolu, 105 deniz ve 66 hava olmak üzere toplam 209 hudut kapısı bulunuyor. Kara hudut kapılarında 29, demiryolu hudut kapılarında 5, deniz hudut kapılarında 47, hava hudut kapılarında ise 13 gümrük müdürlüğü hizmet veriyor. Diğer taraftan, 10 serbest bölge gümrük müdürlüğü, 63 iç gümrük müdürlüğü bulunuyor.
10 YILDIR BEKLENİYORDU
10 yıldır açılmayı bekleyen kapıyla ilgili olarak kısa süre önce Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ovaköy Gümrük Kapısı'nın açılmasının Habur Gümrük Kapısı üzerindeki yükü hafifleteceği, bu kapıda verilen gümrük hizmetlerinin kalitesinin artacağı, dolayısıyla Irak ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacminin yükselmesine katkı sağlayacağını belirtmişti.
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