İhracatta yeni kara harekatı başlıyor! 10 yıldır bekleniyordu! Türkiye için en stratejik ikinci kapı

Habur'dan sonra en stratejik ve Irak'a direkt olarak geçişi sağlayacak olan Ovaköy Sınır Kapısı'nın açılışı için geri sayım başladı. Türkiye'nin ihracatına büyük katkı sunacak olan kapının açılışı aynı zamanda İpek Yolu için bir milat olarak kabul ediliyor.