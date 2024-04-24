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İnteraktif Reklamcılık Derneği'nde (IAB) görev değişimi! Yeni CEO'su Neslihan Olcay oldu

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024
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İnteraktif Reklamcılık Derneği’nde IAB görev değişimi! Yeni CEO’su Neslihan Olcay oldu

İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB), dijital reklamcılık sektörünün sağlıklı gelişimi ve büyümesi yönündeki vizyonu ve uzun vadeli stratejilerini gerçekleştirmek üzere kurumsallaşma yönünde önemli bir adım atıyor. IAB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Burak Ertaş, dünya genelinde diğer ülkelerdeki IAB yapılarıyla da uyumlu olarak yeni oluşturulan CEO rolünü, reklam ve iletişim sektörünün deneyimli isimlerinden Neslihan Olcay’ın üstleneceğini duyurdu.

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