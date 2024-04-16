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Ticaret Bakanlığı'ndan e-İhale geliri açıklaması: 3 ayda 913 milyon...

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024
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Ticaret Bakanlığı’ndan e-İhale geliri açıklaması: 3 ayda 913 milyon...

Ticaret Bakanlığı, e-ihale yöntemiyle yılın ilk 3 ayında yapılan toplam 3 bin 807 ihalede 913 milyon liradan fazla gelir elde edildiğini bildirdi.

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