Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten o iddialara sert tepki: Bizim derdimiz memlekete hizmet, yapacak çok işimiz var
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya üzerinden sistematik bir şekilde yürütülen yalan haberlere sert çıktı. Şimşek, "Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun. Bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını artırmak için yapacak çok işimiz var. Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlıyız." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisini hedef alan özellikle sosyal medya üzerinden sistematik bir şekilde yürütülen yalan haberlere sert çıktı. Şimşek, "Cumhurbaşkanımızın tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz" vurgusunu kullandı.
"YALAN HABERLERLE KASITLI GÜNDEM OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR"
Sosyal medya hesabı X'ten açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, "Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun" dedi.
Şimşek şu ifadeleri kullandı:
"Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun. Bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını artırmak için yapacak çok işimiz var. Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlıyız.
"CUMHURBAŞKANIMIZIN TAM DESTEK VERDİĞİ PROGRAMIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"
Cumhurbaşkanımızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz. Programımız hedeflerine ulaştığında, vatandaşlarımızın refahı da kalıcı olarak artacaktır. Vatandaşlarımızdan istirhamım; üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız."
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