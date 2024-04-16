Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten o iddialara sert tepki: Bizim derdimiz memlekete hizmet, yapacak çok işimiz var

"YALAN HABERLERLE KASITLI GÜNDEM OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR"

Sosyal medya hesabı X'ten açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, "Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun" dedi.

Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun. Bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını artırmak için yapacak çok işimiz var. Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlıyız.