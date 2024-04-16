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Hazine ve Maliye Bakanlığından asılsız iddialara yanıt: Dünya Bankası ile işbirliğinin İstanbul Sözleşmesi ve LGBT ile ilişkisi yoktur

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
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Hazine ve Maliye Bakanlığından asılsız iddialara yanıt: Dünya Bankası ile işbirliğinin İstanbul Sözleşmesi ve LGBT ile ilişkisi yoktur

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dünya Bankası ile Türkiye arasında varılan işbirliği ile ilgili asılsız iddialara yönelik açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, "Programda geçen 'kırılgan gruplar' yeşil dönüşümden olumsuz etkilenecek meslek gruplarında çalışanlar ile finansmana erişimde zorluklarla karşılaşanları ifade etmektedir. Bu kredilerin İstanbul sözleşmesi ve LGBT ile ilişkisi yoktur" ifadelerine yer verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dünya Bankası ve Türkiye arasındaki 5 yıllık iş birliğinin yol haritası niteliğindeki Ülke İşbirliği Çerçevesi dokümanına ilişkin sosyal medyada dolaşan iddialar asılsız ve mesnetsizdir. Programda geçen 'kırılgan gruplar' yeşil dönüşümden olumsuz etkilenecek meslek gruplarında çalışanlar ile finansmana erişimde zorluklarla karşılaşanları ifade etmektedir. Bu kredilerin İstanbul sözleşmesi ve LGBT ile ilişkisi yoktur" ifadelerine yer verildi.

İşte Bakanlıktan yapılan o açıklama
Dünya Bankası (DB) ve Türkiye arasındaki beş yıllık işbirliğinin yol haritası niteliğindeki Ülke İşbirliği Çerçevesi (CPF) dokümanına ilişkin sosyal medyada dolaşan iddialar asılsız ve mesnetsizdir.

1947 yılında üye olduğumuz Dünya Bankası'ndan bugüne kadar toplamda 52 milyar dolar finansman sağlanmıştır. Söz konusu finansman kalkınma önceliklerimiz kapsamında ilgili kuruluşlarımız ve DB tarafından ortaklaşa geliştirilen projeler kapsamında kullanılmaktadır.

DB'den sağlanan kaynakların proje amacının dışında kullanımı söz konusu değildir.

DB kredileri yoksulluğun azaltılması ve refahın eşit paylaşılması odağında sürdürülebilir büyümeyi hedeflemekte olup; bu kaynakların kullanımında toplumun ortak çıkarı gözetilmektedir.

CPF programında geçen "kırılgan gruplar" esas itibarıyla yeşil dönüşümden olumsuz etkilenecek meslek gruplarında çalışanlar ile finansmana erişimde zorluklarla karşılaşanları ifade etmektedir. DB projeleri ile söz konusu gruplara beceri kazandırılarak üretime dahil edilmesi ve böylece istihdamın artırılarak yoksulluğun azaltılması hedeflenmektedir. Dolayısıyla bu kredilerin İstanbul sözleşmesi ve LGBT ile ilişkisi yoktur.

Avrupa Birliği'nden sığınmacılar için Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında sağlanan hibe desteğinin kullanımında Dünya Bankası önemli bir rol oynamaktadır. CPF dokümanında bu gibi desteklere ilişkin göstergeler de takip edilmektedir. Ancak yeni CPF dokümanında sığınmacılar özelinde DB'den sağlanacak herhangi bir kredi bulunmamaktadır.

Geçmişte olduğu gibi Dünya Bankası ile kalkınma hedeflerimizin desteklenmesinde birlikte çalışmaya ve geliştirdiğimiz büyük projelerimiz ile katma değer üretmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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