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Yenilenebilir enerjide üretim rekoru

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024
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Yenilenebilir enerjide üretim rekoru

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ramazan Bayramı'nın 3. gününde günlük elektrik üretiminin yüzde 78,5'inin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini ve bu oranın bir rekor olduğunu açıkladı.

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