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Hazine ve Maliye Bakanlığından lokanta ve kafelerdeki KDV oranlarıyla ilgili tebliğ

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
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Hazine ve Maliye Bakanlığından lokanta ve kafelerdeki KDV oranlarıyla ilgili tebliğ

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, lokanta ve kafelerdeki KDV oranlarıyla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden bir tebliğ yayınladı.

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