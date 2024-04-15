Çarklar dönüyor istihdam artıyor! İşsizlik oranında büyük düşüş | TÜİK Şubat 2024 dönemi işgücü istatistikleri
Son dakika haberine göre TÜİK, Şubat 2024'e ilişkin işgücü istatistiklerini yayınladı. Buna göre işsizlik bir önceki aya göre 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişiye düştü. İşsizlik oranı ise 0,3 puan düşerek yüzde 8,7'ye geriledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işgücü istatistikleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede "İstihdam sayımız 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi ile tarihi zirvesini yeniledi." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise verilerle ilgili olarak "OVP beklentilerini aştı" değerlendirmesinde bulundu.
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişi oldu.
İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak %8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,3 iken kadınlarda %11,3 olarak tahmin edildi.
Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Şubat 2022 - Şubat 2024 %
MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %49,3 OLDU
İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak %49,3 oldu. Bu oran erkeklerde %66,5 iken kadınlarda %32,5 olarak gerçekleşti.
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı, Şubat 2022 - Şubat 2024 (%)
MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %54,0 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
İşgücü 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 38 bin kişi artarak 35 milyon 501 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise aynı seviyede kalarak %54,0 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,7 iken kadınlarda %36,6 oldu.
GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %15,6 OLDU
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak %15,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %13,4, kadınlarda ise %19,6 olarak tahmin edildi.
Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Şubat 2024
MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 43,5 SAAT OLDU
İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 0,2 saat artarak 43,5 saat olarak gerçekleşti.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Şubat 2022 - Şubat 2024 (Saat)
MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI %24,5 OLDU
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 1,9 puan azalarak %24,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %16,3 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %17,6 olarak tahmin edildi.
Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, Şubat 2022 - Şubat 2024 (%)
TARİHİ ZİRVEYİ YİNELEDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdam sayısının şubat ayında bir önceki aya göre, 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi ile tarihi zirvesini yenilediğini açıkladı.
Bakan Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun paylaştığı şubat ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Işıkhan, "İstihdam sayımız 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre, 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi ile tarihi zirvesini yeniledi. Böylelikle istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,3 olarak gerçekleşti. Aynı döneme ait işsizlik oranı 0,3 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyümemize kararlı adımlarla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"OVP BEKLENTİLERİNİ AŞTI"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Şubat ayında istihdamımız 32,4 milyonu aşarken, yüzde 49,3'e ulaşan istihdam oranımız da tarihimizin en yüksek seviyelerinde seyretmeye devam etmektedir." ifadesini kullandı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), şubat ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre 2024 Şubat ayı işsizlik verisinin yüzde 8,7 oranıyla bir önceki aya ve OVP beklentilerine göre iyi performans gösterdiğini vurgulayan Yılmaz, genç işsizliğin, bir önceki yılın aynı ayına göre 3,1 puanlık iyileşme kaydederek yüzde 15,6'ya düştüğünü belirtti.
Kadınlarda işsizlik oranının ise yüzde 11,3'lük oranla yaklaşık 10 yılın en düşük seviyesine indiğinin altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti: "Şubat ayında istihdamımız 32,4 milyonu aşarken, yüzde 49,3'e ulaşan istihdam oranımız da tarihimizin en yüksek seviyelerinde seyretmeye devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde ekonomik istikrarı devam ettiren politikaların yanı sıra özellikle genç ve kadınlar başta olmak üzere iş gücü potansiyelini harekete geçirecek istihdam dostu politikalar izlemeye ve programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."
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