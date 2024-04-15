Çarklar dönüyor istihdam artıyor! İşsizlik oranında büyük düşüş | TÜİK Şubat 2024 dönemi işgücü istatistikleri

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, Şubat 2022 - Şubat 2024 (%)



TARİHİ ZİRVEYİ YİNELEDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdam sayısının şubat ayında bir önceki aya göre, 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi ile tarihi zirvesini yenilediğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun paylaştığı şubat ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Işıkhan, "İstihdam sayımız 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre, 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi ile tarihi zirvesini yeniledi. Böylelikle istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,3 olarak gerçekleşti. Aynı döneme ait işsizlik oranı 0,3 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyümemize kararlı adımlarla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.