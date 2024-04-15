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Yasa dışı ticari eşya ve uyuşturucuya geçit yok

Giriş Tarihi: 15.04.2024
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Yasa dışı ticari eşya ve uyuşturucuya geçit yok

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılının ilk 3 ayında yürütülen operasyonlar neticesinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 300 artışla 8 milyar lira değerinde yasa dışı ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildiğini açıkladı.

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