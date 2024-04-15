Piyasaları neler bekliyor? Uzmanlardan kritik uyarı: Panik satışı yok | BIST 100 endeksi 10 bin puan barajını geçecek mi?
Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze'de yaşananların ardından İran'ın İsrail'e olan saldırısı sonrası küresel piyasalarda dalgalanmalar yaşanırken, uzmanlar yatırımcılara uyarılarda bulundu. Panik satışı ve kredili işlemlerden uzak durulması yönünde tavsiye veren uzmanlar, BIST 100 endeksinin kısa vadede 10 bin puan barajını geçebileceğine dikkat çekti. A Haber canlı yayınına katılan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem de benzer uyarılar yaptı. İşte detaylar...
İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliğine yaptığı saldırıya İran'ın insansız hava aracı ve füzelerle verdiği yanıt Ortadoğu'da gerilimi artırırken, Türkiye piyasaları da kritik bir haftaya giriyor. Ortadoğu'da yükselen gerilimin ilk etkisi kripto piyasalarında gözlenirken, Bitcoin'in fiyatında ilk etapta yüzde 8'den fazla düşüş yaşandı. İsrail'in Gazze'de devam eden katliamlarının ardından İran'ın şimdilik sone erdiği söylenen hava saldırılarının devam edip etmeyeceği önümüzdeki sürecin şekillenmesinde etkili olacak.
4 GÜNDE % 9.7 YÜKSELİŞ
Borsa İstanbul'da, devam eden yabancı girişinin etkisiyle, bayram öncesinde genele yayılan bir yükseliş gözlendi. 3 Nisan'da 8.945 puan olan endeks, 9 Nisan'da 9.814 ile tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. 4 işlem gününde yaşanan yüzde 9.7 yükselişle, şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 1.2 trilyon lira artarak 13.3 trilyona çıktı. Piyasa değeri dolar bazında ise 36.5 milyar dolarlık yükselişle 415.4 milyar dolara ulaştı. Bu süreçte tüm endekslerin değer kazanması, yükselişin genele yayıldığının göstergesi oldu. Analistler ilk etapta 10 bin seviyesinin aşılmasının beklendiğini belirterek, kası vadeli hareketlerden uzak durulması gerektiğini kaydediyor. Ortadoğu'da şimdilik sona eren yüksek gerilimin ise kâr satışları için bahane edilebileceği belirtiliyor.
ENFLASYONU EZDİ
Borsa İstanbul, son 3 ayda yüzde 22.89 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası konumunda bulunuyor. Bu süreçte Arjantin Borsası yüzde 20.46'lık yükselişle ikinci sırada yer aldı. Borsa İstanbul, yıl başından bu yana ise yüzde 31.38 ile yüzde 33.8 yükselen Arjantin'in ardından ikinci sırada bulunuyor. Yılın ilk 3 ayında enflasyonun yüzde 15.06 olduğu dikkate alındığında, borsadaki getirinin enflasyonu ikiye katladığı dikkat çekiyor. Borsa İstanbul son 1 yılda ise yüzde 99.3 ile dünyada üçüncü sırada yer alırken, yüzde 68.5 olan yıllık enflasyonunun üzerinde getiri sağladı.
DALGA BOYU ARTACAK
İran'ın insansız hava araçları ile yaptığı saldırıların ana gündem olacağı bu süreçte, uzun bayram tatili sona ererken piyasalarda ilk işlemler bugün başlıyor. Sert dalgalanmaların yaşanmasının beklendiğine dikkat çeken analistler, panik satışlardan uzak durulması gerektiği konusunda yatırımcıları uyarıyorlar. Kredili işlemlerden uzak durulması gerektiğinin altı çizilirken, özellikle son dönemde devam eden yabancı yatırımcı girişi ana trendin belirlenmesinde etkili olacak.
DÖVİZDE İPLER MERKEZ'DE
Merkez Bankası'nın marttaki sürpriz faiz artırımı ve yerel seçimlerin ardından art arda yapılan enflasyonla mücadeledeki kararlılık mesajları, döviz piyasasında satış baskısını artırdı. Dünya devi yabancı finans kurumları önümüzdeki dönemde TL'nin değer kazanacağına ilişkin raporlar yayınlarken, Merkez Bankası'nın döviz rezervinde son 1 haftada tarihin en büyük artışlarından birinin yaşanmış olması bekleniyor. Borsa İstanbul'un yüzde 31.38 yükseldiği bu yıl, değer kaybeden tek bir endeksin dahi olmadığı dikkat çekiyor. Bu yıl en fazla yükselen endeks yüzde 71.38 ile bilişim endeksi olurken, en az değer artışı ise yüzde 4.9 ile aracı kurum endeksinde yaşandı. Bu yıl bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 46'ya ulaşırken, sanayi endeksindeki artış yüzde 25.48 oldu. Borsanın yüzde 99 yükseldiği son 1 yılda ise, sigortacılık endeksi yüzde 353 ile en fazla yükselen endeks oldu.
EN DEĞERLİ 10 ŞİRKET
Şirket - Milyon TL
Koç Holding - 550.289
THY - 426.765
Ford Otosan - 408.108
Tüpraş - 363.008
İş Bankası - 320.999
Garanti Bankası - 313.320
Kent Gıda - 305.140
Akbank - 294.840
Aselsan - 266.760
Yapı Kredi - 266.588
YATIRIMCILARA TAVSİYELER
- Panik satış yapmayın.
- Sosyal medyadaki tuzaklardan uzak durun.
- Bilançosu sağlam, beklentisi yüksek şirketlerdeki pozisyonunuzu koruyun.
- Kredili işlemlerden uzak durun.
- Kısa vadeli hareketlerden kaçının.
- Portföyünüzü mutlaka çeşitlendirin.
- Sürekli işlem yapmayın.
- Seans içeresinde heyecanla karar almayın.
- Tepe ve dip noktalardan uzak durun, kademeli alım-satım yapın.
- Sürü psikolojisiyle değil, kendi fikirlerinizle hareket edin.
Gelişmeleri A Haber'de değerlendiren Takvim gazetesi Ekonomi Faruk Erdem, "Savaş zamanlarında ortaya bir belirsizlik çıkıyor ve insanlar böyle zamanlarda güvenli liman olan altına yöneliyor. Bizde tatilden dolayı piyasalar kapalıydı ve bugün açılış olacak. Burada panik satışı olmaması gerekiyor. Borsada geri çekilmeler görebiliriz. Şu anda son 4 günde yüzde 9 artmış bir borsa var. Ben de çok büyük bir panik satışı beklemiyorum. Küçük de olsa dolar kurunda bir yükseliş meydana geldi bu da altın fiyatlarını yukarı çekti. Kripto paralarda düşüş var oradan çıkanlar parasını altına götürüyor. Böyle bir hareketlilik göreceğiz. Türkiye'de toparlanma olacağını düşünüyorum. Altında yukarı yönlü hareketlilik vardı bu olaylar onu destekleyecektir." dedi.
Erdem konuşmasının devamında "Ons altın 2 bin 500 kadar yükselmiş oldu sonrasında ufak bir geri çekilme yaşandı şu anda yatay bir seyir var. Altının gramı 2 bin 400 TL'nin üstünde seyrediyor ve burada 3 bin TL rakamı bekleniyor. Bu hareketlilik biraz daha hızlanır. Borsa yatay-negatif satış bekliyorum. Burada panik satışı olmadan elinizdeki malları kaptırmadan itidalli şekilde puslu havanın geçmesini beklemek gerekir." ifadelerini kullandı.
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