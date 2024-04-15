Piyasaları neler bekliyor? Uzmanlardan kritik uyarı: Panik satışı yok | BIST 100 endeksi 10 bin puan barajını geçecek mi?

YATIRIMCILARA TAVSİYELER

- Panik satış yapmayın.

- Sosyal medyadaki tuzaklardan uzak durun.

- Bilançosu sağlam, beklentisi yüksek şirketlerdeki pozisyonunuzu koruyun.

- Kredili işlemlerden uzak durun.

- Kısa vadeli hareketlerden kaçının.

- Portföyünüzü mutlaka çeşitlendirin.

- Sürekli işlem yapmayın.

- Seans içeresinde heyecanla karar almayın.

- Tepe ve dip noktalardan uzak durun, kademeli alım-satım yapın.

- Sürü psikolojisiyle değil, kendi fikirlerinizle hareket edin.

Gelişmeleri A Haber'de değerlendiren Takvim gazetesi Ekonomi Faruk Erdem, "Savaş zamanlarında ortaya bir belirsizlik çıkıyor ve insanlar böyle zamanlarda güvenli liman olan altına yöneliyor. Bizde tatilden dolayı piyasalar kapalıydı ve bugün açılış olacak. Burada panik satışı olmaması gerekiyor. Borsada geri çekilmeler görebiliriz. Şu anda son 4 günde yüzde 9 artmış bir borsa var. Ben de çok büyük bir panik satışı beklemiyorum. Küçük de olsa dolar kurunda bir yükseliş meydana geldi bu da altın fiyatlarını yukarı çekti. Kripto paralarda düşüş var oradan çıkanlar parasını altına götürüyor. Böyle bir hareketlilik göreceğiz. Türkiye'de toparlanma olacağını düşünüyorum. Altında yukarı yönlü hareketlilik vardı bu olaylar onu destekleyecektir." dedi.