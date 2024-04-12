Türkiye nerelerde petrol arıyor? Doğu ve Güneydoğu'da aralıksız sondaj çalışmaları
Terörden temizlenen Gabardin sondaj çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bölgede günlük üretim 40 bin varili geçti. Yıl sonu hedefi ise günlük 100 bin varil. Peki Türkiye hangi bölgelerde petrol arıyor? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için attığı adımlar hızla devam ediyor. Mavi Vatan'da doğal gaz kara sınırları içinde ise petrol çıkarma işlemleri devam ediyor. Sakarya gaz sahasında doğal gaz üretimi her geçen gün artarken terörden temizlenen Gabar'da günlük petrol üretimi 40 bin varili geçti. Bölgede yıl sonunda hedef 100 bin varili geçmek. Çalışmalar aralıksız olarak sürüyor.
YENİ REKOR KIRILDI
Dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar petrolünde yeni rekor kırıldığını duyurdu. Bakan Bayraktar, "Bugün itibarıyla 40 bin varil günlük üretimi burada geçmiş bulunuyoruz. Bu Türkiye'de en kaliteli petrolü ürettiğimiz ve en çok petrolü ürettiğimiz ve en çok petrolü ürettiğimiz gün olarak tarihe geçen bir gün. Bunun için öncelikle burada çalışan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Onların büyük emekleri var." dedi.
HEDEFİ BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda çalışan personelin bayramını kutladı. Çalışanlara, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın cep telefonundan seslenen Başkan Erdoğan, günlük 40 bin varil olan üretimin yakın zamanda 100 bin varil ulaşacağının müjdesini de verdi. Başkan Erdoğan, "100 bin varil hedefine inanıyorum ki en kısa zamanda ulaşacaksınız. Gabar bu işin artık öncüsü olacak. Bizim gücümüze güç milletimizin iradesine irade katacak" şeklinde konuştu.
BİZİM İÇİN PETROL KONUSU ÖNEMLİ…
Peki Türkiye hangi bölgelerde petrol arıyor? İşte A Haber muhabiri Murat Sekban'ın canlı yayında aktardığı detaylar:
Fosil yakıtlar yani petrol konusu bizim için oldukça önemli. Enerji konusunda en çok ihtiyaç duyulan ürünler arasında yer alıyor. Türkiye bu ihtiyacının büyük bir kısmını yurt dışında tedarik ediyor. Tıpkı Karadeniz'de bulunan doğal gazda olduğu gibi petrol arama alanında önemli faaliyetler yürütülüyor. Son 15 yılda önemli adımlar atıldı.
9 İLDE SEFERBERLİK
TPAO petrol arama konusunda önemli görevler üstleniyor. Petrol arama noktaları ve kuyuları için önemli çalışmalar yürütülüyor. Özellik 9 ile bakıldığında yani; Manisa, Konya, Adana, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Şırnak illerinde çalışmalar devam ediyor. Bu iller arasında üretim yapılan ve aranan noktalar var. TPAO yeni arama noktaları için arama talepleri de yapıyor.
10 NOKTADA ARAMA TALEPLERİ
Manisa'nın Salihli ilçesinde çalışmalar sürüyor. Bölgede etüt ve inceleme çalışmaları sürüyor. Adana da çok önemli, TPAO burada 10 kuyu açılması için talepte bulundu. Konya ilinde ise Ankara sınırına yakın bir bölgede arama talepleri bulunuyor.
40 BİN VARİL ÜRETİM
Güneydoğu bölgesinde ise üretim çalışmaları devam ediyor. Şırnak, Siirt, Batman ve Diyarbakır'da üretim yapılıyor. Bu bölgede de yeni arama alanları oluşturulmuş durumda. Şırnak Gabar bölgesinde ise büyük bir üretim seferberliği var. Cudi ve Gabar bölgesinde özellikle bölgenin terörden temizlenmesinin ardından yoğunlaştırılmış şekilde arama yapılıyor. Gabar bölgesinde 40 bin varilin üzerinde üretim yapılıyor. Bölgede hedef günlük 100 bin varil üretim.
KUYU BAŞI HEDEF BİN 200 VARİL ÜRETİM
Şu anda Gabar bölgesinde 33 kuyu var ve 40 bin varil üretim yapılıyor. Yıl sonuna kadar kuyu sayısı 95'e çıkarılacak ve 100 bin varil üretim sağlanacak. Kuyu başı hedef bin 200 varili aşmak. Türkiye yurt dışında aldığı petrolün önüne geçmek enerji bağımsızlığını sağlamak için kendi topraklarında bulunan zenginlikleri kullanmak için çalışıyor.
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