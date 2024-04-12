Altın fiyatlarıyla ilgili flaş tahmin! Bayram sonrası o seviyeye çıkabilir | Ons ve gram altın ne kadar?
ABD tarafından gelen ÜFE ve TÜFE verilerinin ardından altının ons fiyatında dalgalanma yaşandı. Önce düşen ons altın, ardından yükselişe geçerek tarihi rekor kırdı ve 2395 dolara kadar çıktı. Onstaki yükseliş gram altına da yansıdı. Ekonomi uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirme yaparken "Yatırımcı kazanacak" dedi. Memiş, bayram sonrası için de altın fiyatlarıyla ilgili tahminde bulundu.
ABD ekonomisindeki enflasyon beklentilerinin olumsuz gerçekleşmesi, İsrail ve İran'ın saldırı mesajları altın fiyatları üzerinde etkili oluyor.
ABD'de enflasyon verisi yine yüksek geldi ve Fed'in takip ettiği verilerde bozulma sürüyor. Fed'den faiz indirimi beklenirken verilerin kötü gelmesi nedeniyle faiz indirimi yıl sonuna doğru ötelendi.
Altında esas etkili olan yükseliş nedeni İsrail ve İran'ın çatışma noktasına gelen açıklamaları oldu.
ONS ALTINDAN YENİ REKOR
Ons altın güne 2372 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2371 dolar, en yüksek de 2395 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2386 dolardan işlem görüyor ve tarihi zirvesine ulaşmış durumda.
Küresel piyasalarda komisyonsuz gram altın güne 2459 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2459 lira, en yüksek de 2515 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 2480 lira seviyesinde işlem görüyor. Gram altın da tarihi yüksek seviyesine ulaştı.
Kapalıçarşı'da gram altın 2576 liradan alınırken 2611 liradan satılıyor.
UZMAN İSİMDEN ALTIN TAHMİNİ
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan düşüşlerle ilgili Yeni Asır okurları için önemli açıklamalarda bulundu.
İslam Memiş, "ABD enflasyon verisinin ardından altın fiyatlarında gerileme oldu. Ons altın 2.360 dolardan 2.322 dolara düştü. Fiziki piyasada ise gram altın fiyatı 2.580 TL'den 2.540 TL'ye indi. Aynı zamanda gram altında da 40 TL'lik bir düşüş görüldü.
Ancak unutulmamalıdır ki, bu düşüşler için panik yapmamak önemlidir. Daha önce de belirttiğim gibi, altın fiyatlarındaki düşüşler normaldir ve herkesi panikletmemelidir, bu böyle kalmayacak" dedi. İslam Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşlerin kalıcı olmayacağını ve altının yatırımcısına kazandırmaya devam edeceğini belirtti.
'YATIRIMCI KAZANACAK'
İslam Memiş şöyle söyledi: "Altın, yatırımcısına kazandırmaya devam edecek. Şu anda altın, aslında olması gereken değerin altında bulunuyor ve bu değere ulaşacak. Teknik olarak bir düzeltme gerekiyordu ve bu da ABD enflasyon verisinin ardından geldi. Ancak bayram sonrasında yeniden yukarı yönlü bir hareket göreceğimizi tahmin ediyorum. Altın yatırımcıları, panik yapacak bir durumda olmamalı."
'YENİ TREND YAŞANACAK'
"Bayram sonrasında, altın fiyatlarında yeni bir yükseliş trendi yaşanacak" diyen Memiş, "Bu bağlamda, şu anda fiyatlar düştüğü için isteyenler için bir alım fırsatı olabilir. Bugüne kadar altın alımı yapmayanlar için de şu an uygun bir dönem olabilir. Bayram sonrasında, gram altında 2.600 TL'nin üzerine çıkışlar görebiliriz" ifadelerini kullandı.
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