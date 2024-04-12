Altın fiyatlarıyla ilgili flaş tahmin! Bayram sonrası o seviyeye çıkabilir | Ons ve gram altın ne kadar?

'YATIRIMCI KAZANACAK'

İslam Memiş şöyle söyledi: "Altın, yatırımcısına kazandırmaya devam edecek. Şu anda altın, aslında olması gereken değerin altında bulunuyor ve bu değere ulaşacak. Teknik olarak bir düzeltme gerekiyordu ve bu da ABD enflasyon verisinin ardından geldi. Ancak bayram sonrasında yeniden yukarı yönlü bir hareket göreceğimizi tahmin ediyorum. Altın yatırımcıları, panik yapacak bir durumda olmamalı."