Uzmanlardan kredi çekenlere kritik uyarılar! Bunlara dikkat edin

BANKALARIN KAMPANYALARINI TAKİP EDİN

Daha önce müşterisi olunmamış bankalardan kredi alan tüketiciler, yeni müşteriler için uygulanan düşük faizli kredi ve sıfır faizli nakit avans kullanabilirler. Bu nedenle bankaların kampanyalarını takip etmekte yarar var.

VADE SAYILARINI KISA TUTUN

Bankalar ödeme kolaylığı için farklı vade seçeneği sunuyor. Ancak vade süresi ne kadar uzarsa geri ödemesi de o kadar artıyor. Bu nedenle gelire göre iyi bir ödeme planı oluşturup vadeyi kısa tutmakta yarar var.