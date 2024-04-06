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Gram altın fiyatı düşecek mi? Altının rotası ne olur?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.04.2024 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
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Gram altın fiyatı düşecek mi? Altının rotası ne olur?

Altını geride bıraktığımız haftada çok konuştuk. Rekorlar bir taraftan düşüşler bir taraftan yaşandı. Kısa vadeli kar satışları da yapıldı. Peki altın haftayı nasıl kapattı, önümüzdeki günler için beklentiler neler? Altın fiyatları ne olacak, altın yatırımcısı ne yapmalı? Altının rotası ne olur? Borsa, altın, dövizde beklenti ne? Altın fiyatları neden yükseliyor? Merak edilen cevapları para piyasaları uzmanı İslam Memiş verdi.

Altın fiyatları haftayı hızlı yükselerek kapadı. Ons altın 2300 dolar psikolojik direnci üzerinde seyrederken altın gram fiyatı iç piyasada 2400 TL civarında işlem görüyor. Piyasalarda rekor seviyeler sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kritik 2 seviye vererek altın yorumlarında bulundu. Öte yandan Memiş, altının kar satışı yiyebileceğine dikkat çekti.

DİKKAT ÇEKEN YORUMLAR

Altın fiyatları rekor seviyeleri gördü. Ons altın 2330 dolardan işlem görürken, altın gram fiyatı 2400 TL'ye yaklaştı. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken altın yorumlarında bulundu.

İşte İslam Memiş'in konuşmalarından öne çıkanlar:

Altının ons fiyatı 2320 dolar ile yüzde 1.24'lük haftalık kapanış gerçekleştirdi. Yani 2300 dolar psikolojik direnç seviyesi üzerinde seyrediyor. Dikkat edin 100-150 dolarlık satış bekliyorum ifadem vardı. Bu öngörüm hala geçerli.

YÜKSELİŞLER SAĞLIKLI DEĞİL

Ons tarafındaki yükselişleri çok sağlıklı bulmuyorum. 2320 dolar seviyesinde olan bir ons altın var. Yukarıda 2350 dolar seviyesi hedeflendi. Daha yılın ikinci çeyreğinin ilk haftasında bu seviyeye kadar yükselmesi sağlıksız.

ALTIN GÜVENLİ LİMAN

Tabi ki yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Altın güvenli bir limandır. Gram altın TL fiyatı bu hafta tam 3 kez serbest piyasalarda 2400 lira seviyesi altına sarktı. Gram altın 2425-2453 lira arasında dalgalı seyir var. Alım-satımda yaklaşık 15-20 liralık bir aralık var.

REKOR TAHMİN

Altında genel tred yukarı. Biz yine 3000-3500 lira seviyesini bekliyoruz. Ama ons altına dikkat diyorum. Ons altında yaşanacak kar satışı ve geri çekilmeler haliyle gram altın tarafında da hissedilecek. Gram altın TL fiyatında göreceğimiz aşağı yönlü hareketlerde orta ve uzun vadeli yatırımcılara bir fırsat sunacaktır."

Gram altın fiyatı düşecek mi?Gram altın fiyatı düşecek mi? GRAM ALTIN FİYATI DÜŞECEK Mİ?
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