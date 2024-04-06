Gram altın fiyatı düşecek mi? Altının rotası ne olur?

YÜKSELİŞLER SAĞLIKLI DEĞİL

Ons tarafındaki yükselişleri çok sağlıklı bulmuyorum. 2320 dolar seviyesinde olan bir ons altın var. Yukarıda 2350 dolar seviyesi hedeflendi. Daha yılın ikinci çeyreğinin ilk haftasında bu seviyeye kadar yükselmesi sağlıksız.