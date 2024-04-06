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Gram altın fiyatı düşecek mi? Altının rotası ne olur?

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 06.04.2024 11:42
Altını geride bıraktığımız haftada çok konuştuk. Rekorlar bir taraftan düşüşler bir taraftan yaşandı. Kısa vadeli kar satışları da yapıldı. Peki altın haftayı nasıl kapattı, önümüzdeki günler için beklentiler neler? Altın fiyatları ne olacak, altın yatırımcısı ne yapmalı? Altının rotası ne olur? Borsa, altın, dövizde beklenti ne? Altın fiyatları neden yükseliyor? Merak edilen cevapları para piyasaları uzmanı İslam Memiş verdi.
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