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Togg için faizsiz kredi imkanı! 800 bin liraya kadar 0 faiz! Nisan ayı kampanyası belli oldu...

Giriş Tarihi: 06.04.2024 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
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Togg için faizsiz kredi imkanı! 800 bin liraya kadar 0 faiz! Nisan ayı kampanyası belli oldu...

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg farklı finansman avantajları sunmaya devam ediyor. Nisan ayında T10X sahibi olmak isteyenler için faizsiz kredi imkanı duyuruldu. Kullanıcılara 800 bin lira için faizsiz ve 12 ay vade imkanı tanındı.

Türkiye'nin otomobili Togg nisan ayı kampanyasını duyurdu. 800 bin liraya yüzde sıfır faiz ve 12 ay vade ile ödeme seçeneği sunuldu.

30 AY VADEŞLİ SEÇENEK DE VAR

Kampanyaya katılım anlaşmalı bankalar üzerinden gerçekleştirilecek. Dileyen kullanıcılar 800 bin liraya yüzde 1,99 faiz ve 30 ay vade seçeneğinden faydalanabilecek.

UZUN MENZİLLİ VERSİYON İÇİN DE GEÇERLİ

Kampanya Togg'un T10X V2 uzun menzilli versiyonu için geçerli olacak. Trumore'u telefonlarına indiren kullanıcılar kullanıcı kimliği oluşturup sipariş verebilecek.

Sipariş sırası ve istenen konfigürasyona göre teslimatlar yapılacak. Kampanya ile ilgili tüm detaylara Trumore uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.

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