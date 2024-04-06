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57 ilin ihracatı arttı! Ticaret Bakanlığı verileri açıkladı

Giriş Tarihi: 06.04.2024
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57 ilin ihracatı arttı! Ticaret Bakanlığı verileri açıkladı

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre 2024'ün ilk 3 ayında 14 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığı, 57 ilde de ihracatın arttığı bildirildi.

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