Bu mesleklere işçi aranıyor! 330 bin açık iş var
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan araştırmada yılın ilk çeyreğinde 330 bin 325 açık iş tespit edildi. Buna göre en fazla açık iş olan meslekler arasında konfeksiyon işçisi, makineci ve lojistik elemanı öne çıktı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en fazla işçi talep eden sektörler ve en fazla işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 yılı birinci çeyrek sonuç raporunu paylaştı. Işıkhan, "Araştırma kapsamında 1 ve üzeri çalışanı bulunan 17 bin 181 işletmeyle iletişime geçerek 330 bin 325 açık iş tespit ettik" ifadesini kullandı. Araştırmaya göre 1-9 çalışanı olan işletmelerde toplam 170 bin 440, 10 ve daha fazla çalışanı olan işletmelerde ise 159 bin 885 açık iş olduğu görüldü.
İŞTE İLK 10 MESLEK
19-29 Şubat tarihlerinde yapılan araştırma kapsamında, Türkiye genelinde açık iş oranı en yüksek olan sektörler gayrimenkul faaliyetleri, imalat, idari ve destek hizmetleri faaliyetleri olarak belirlendi. Araştırma kapsamında en fazla açık iş yüzde 5.2 ile 'konfeksiyon işçisi' olarak tespit edildi.
İlk 10'da yer alan diğer meslekler ise makineci (dikiş), lojistik elemanı, temizlik görevlisi, satış danışmanı/ uzmanı yardımcısı, ayakkabı yapımcısı/imalatçısı, servis elemanı (garson) yardımcısı, inşaat işçisi, ahşap mobilya imalatçısı ve gazaltı kaynakçısı (mig-mag kaynakçısı) olarak sıralandı. Türkiye genelinde 2024 yılı ilk çeyrek itibarıyla açık işlerin yüzde 28.9'unun bu mesleklerde bulunduğu tespit edildi.
110 BİNİ İMALATTA
2024 yılı 1. çeyreğinde Türkiye genelinde 1 ve daha fazla kişi istihdam eden işletmelerde en fazla açık iş 110 bin 468 ile 'imalat' sektöründe olup, tüm açık işlerin yüzde 33.4'ü bu sektörde yer aldı. 'İmalat' sektöründen sonra en fazla açık iş 90 bin 17 kişiyle 'toptan ve perakende ticaret' ile 25 bin 631 kişiyle 'inşaat' sektörlerinde görüldü.
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