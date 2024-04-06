06 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Kredi kartı faizleri değişti! Merkez Bankası yeni oranı duyurdu

Kredi kartı faizleri değişti! Merkez Bankası yeni oranı duyurdu

Giriş Tarihi: 06.04.2024
ABONE OL
Kredi kartı faizleri değişti! Merkez Bankası yeni oranı duyurdu

Son dakika haberine göre Merkez Bankası, kredi kartı ile işlemlerde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının yüzde 3,66'dan yüzde 4,25'e çıkarıldığını duyurdu.

Kredi kartı işlemlerinde (nakit çekim veya kullanım işlemleri hariç) uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4,25'e çıkarıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı aylık azami akdi faiz oranı hesaplama yönteminde değişikliğe gitti.

Söz konusu oranın, aylık referans orana 55 baz puan yerine 114 baz puan eklenerek belirlenmesine karar verildi.

Yeni yönteme göre, hesaplanan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4,25'e yükseldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA