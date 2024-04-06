Milyonlara enflasyon farkı! Memur ve memur emeklisi temmuzda ne kadar zam alacak?

EN AZ 38 BİN 35 TL

Halen 32 bin 860 lira olan en düşük memur maaşı 5 aylık enflasyon tahminlerine göre 38 bin 35-38 bin 456 lira aralığına çıkacak. Eğer Temmuz zammı yüzde 18.61 olarak gerçekleşirse 38 bin 976, yüzde 20.04 olursa 39 bin 445 liraya ulaşacak. Halen 14 bin 741 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı da 5 aylık enflasyon tahminlerine göre 17 bin 63-17 bin 251 lira aralığına çıkacak. Eğer zam oranı yüzde 18.61'e ulaşırsa en düşük maaş 17 bin 485, yüzde 20.04 çıkarsa 17 bin 695 lira olacak.