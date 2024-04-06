Milyonlara enflasyon farkı! Memur ve memur emeklisi temmuzda ne kadar zam alacak?
2024'ün ilk 3 aylık enflasyon verisi netleşti. Veriler, memur ve memur emeklilerinin temmuz zammına ilave olarak enflasyon farkı alacaklarını da ortaya koydu. İlk 5 aylık enflasyon tahminine göre zam oranı yüzde 15-17 seviyesinde beklenirken, bu oran haziran ayı enflasyon verisi ile değişecek.
Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi Temmuz zammı için enflasyon verilerini merakla bekliyor. Bu yıla yüzde 49.25 maaş zammı ile başlayan memurlara ve memur emeklilerine, Temmuz'da yüzde 10 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bu hafta açıklanan ilk 3 aylık enflasyon oranı yüzde 15.06 çıkarken, bu verilerle memurlara ve emeklilerine yüzde 0.05 enflasyon farkı ortaya çıktı. Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon verileriyle fark daha da büyüyecek.
2 FARKLI ORAN VAR
Enflasyon farkına ilişkin 2 ayrı ipucu da var. Merkez Bankası, Mayıs'ta yıllık enflasyonun yüzde 73'le zirve yapacağı öngörüsünde bulunmuştu. Buradan hesaplama yapıldığında ilk 5 aylık enflasyonun yüzde 21 olacağı görülüyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de ekonomistlerin enflasyon tahmini Nisan için yüzde 3.42, Mayıs için yüzde 2.82 oldu. Bu tahminlere göre ilk 5 aylık enflasyon yüzde 22.35 olarak bekleniyor.
YÜZDE 10'A EKLENECEK
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre Ocak-Mayıs için yüzde 21.01 şeklindeki ilk tahmine göre memurlara ve memur emeklilerine 5 ayda yüzde 5.23 enflasyon farkı oluşacak. Yüzde 10'luk Temmuz zammı da bu fark ile yüzde 15.75'e ulaşacak. Yüzde 22.35 olan ikinci tahmine göre ise memurlara ve memur emeklilerine 5 ayda çıkan enflasyon farkı yüzde 6.39'u bulacak. Temmuz zammı, bu fark ile yüzde 17.03'ü bulacak.
Temmuz zammı hesaplanırken, Haziran enflasyonu da dikkate alınacak. Haziran enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak. Örneğin ilk 6 aylık TÜFE yüzde 24'e ulaşırsa, memurların ve emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 7.83'e, Temmuz zammı da yüzde 18.61'e yükselecek. İlk 6 aylık TÜFE yüzde 25.5 çıkarsa da enflasyon farkı yüzde 9.13'ü, Temmuz zammı yüzde 20'yi aşacak.
EN AZ 38 BİN 35 TL
Halen 32 bin 860 lira olan en düşük memur maaşı 5 aylık enflasyon tahminlerine göre 38 bin 35-38 bin 456 lira aralığına çıkacak. Eğer Temmuz zammı yüzde 18.61 olarak gerçekleşirse 38 bin 976, yüzde 20.04 olursa 39 bin 445 liraya ulaşacak. Halen 14 bin 741 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı da 5 aylık enflasyon tahminlerine göre 17 bin 63-17 bin 251 lira aralığına çıkacak. Eğer zam oranı yüzde 18.61'e ulaşırsa en düşük maaş 17 bin 485, yüzde 20.04 çıkarsa 17 bin 695 lira olacak.
İŞTE 5 AYLIK TAHMİN
Mayıs'ta yüzde 73 yıllık enflasyon tahminine göre
▼ 5 aylık enflasyon: % 21.01
▼ Memur ve emeklisi enflasyon farkı: % 5.23
▼ Memur ve emeklisi artışı (Zam+fark): % 15.75
▼ En düşük memur maaşı: 38.035,88 TL
▼ En düşük memur emeklisi aylığı: 17.063,30 TL Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre
▼ 5 aylık enflasyon: % 22.35
▼ Memur ve emeklisi enflasyon farkı: % 6.39
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