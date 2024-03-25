TÜİK duyurdu! 2023 işsizlik rakamları açıklandı | Son 10 yılın en düşük seviyesini gördü

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %53,3 OLARAK GERÇEKLEŞTİ



İşgücü 2023 yılında bir önceki yıla göre 562 bin kişi artarak 34 milyon 896 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan artarak %53,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,2, kadınlarda ise %35,8 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI %17,4 OLDU



15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2023 yılında bir önceki yıla göre 2,0 puan azalarak %17,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %14,3, kadınlarda ise %23,2 olarak tahmin edildi.