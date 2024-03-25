Borsa uzun vadede rakip tanımıyor! Yeni hisseler adeta uçtu

Yükselişte Kuştur Turizm yüzde 33 bin 409 ile ikinci, Politeknik yüzde 31 bin 399 ile üçüncü, Uzertaş yüzde 21 bin 832 ile dördüncü ve Ray Sigorta yüzde 15 bin ile beşinci sırada yer aldı. Bu dönemde 107 hissedeki yükseliş yüzde 2000'i, 211 hissedeki yükseliş yüzde bini geçti. Söz konusu dönemde borsa genelinde sadece 2 hisse değer kaybetti. Bu hisseler İhlas Gazetecilik ve İhlas Ev Aletleri oldu.